Hơn 9,4 triệu USD hỗ trợ người dân vùng lũ Việt Nam

Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa tiếp nhận thêm lô hàng viện trợ từ Singapore cho người dân bị thiên tai (lũ lụt). Tổng cộng đến nay, các đối tác quốc tế đã hỗ trợ Việt Nam hơn 9,4 triệu USD.

Chiều 25-10, tại sân bay Nội Bài (Hà Nội), Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) đã tiếp nhận lô hàng viện trợ quốc tế khẩn cấp của Singapore để chuyển tới người dân tỉnh Tuyên Quang bị ảnh hưởng bởi mưa bão, lũ lụt trong tháng 9 và 10 vừa qua.

Đại sứ quán Singapore tại Việt Nam trao lô hàng viện trợ người dân tỉnh Tuyên Quang qua đại diện Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam

Hàng viện trợ gồm chăn giữ nhiệt và bộ dụng cụ vệ sinh cá nhân, do Bộ Quốc phòng Singapore cùng các tổ chức liên quan của nước này triển khai thông qua Đại sứ quán Singapore tại Việt Nam và Trung tâm Điều phối hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa khu vực (RHCC).

Đại diện Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam tiếp nhận lô hàng viện trợ tại sân bay Nội Bài chiều 25-10

Trước đó, Hội Chữ thập đỏ Singapore đã hỗ trợ gói viện trợ trị giá 50.000 SGD (tương đương khoảng 38.500 USD) cho Hội Chữ thập đỏ Việt Nam để triển khai các hoạt động cứu trợ khẩn cấp tại các tỉnh Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn và Nghệ An.

Tính đến ngày 24-10-2025, các đại sứ quán và tổ chức, đối tác quốc tế đã viện trợ và cam kết viện trợ cho các địa phương bị ảnh hưởng bởi bão số 10 và 11 tại Việt Nam với tổng giá trị gần 9,4 triệu USD.

Các đối tác đã hỗ trợ gồm: Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA), Chính phủ Australia, Trung tâm AHA, UNICEF, Tổ chức Di cư quốc tế (IOM), Save the Children, ActionAid Quốc tế tại Việt Nam, Samaritan’s Purse, Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO) và WWF tại Việt Nam...

Các khoản viện trợ khẩn cấp gồm tiền mặt, vật tư và các thiết bị thiết yếu nhằm hỗ trợ cho người dân tại các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Ninh và Hà Tĩnh.

PHÚC HẬU