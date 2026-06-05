Đề xuất tăng thêm ngày nghỉ lễ cho người lao động

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn chủ trì và phát biểu tại cuộc họp báo, sáng 5-6. Ảnh: QUANG PHÚC

Hướng tới khái niệm "lương đủ sống"

Trả lời câu hỏi của PV Báo SGGP và một số cơ quan báo chí, ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam giải thích một số nội dung, đề xuất liên quan chủ trương lương đủ sống, điều chỉnh lương tối thiểu vùng, tăng ngày nghỉ lễ, giảm giờ làm việc và chăm sóc sức khỏe tinh thần cho người lao động.

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIV Nguyễn Anh Tuấn chủ trì họp báo và phát biểu. Ảnh: QUANG PHÚC

Theo ông Ngọ Duy Hiểu, hiện pháp luật Việt Nam mới quy định về lương tối thiểu, chưa có khái niệm "lương đủ sống". Mức lương tối thiểu nhằm bảo đảm mức sống tối thiểu cho người lao động, trong khi lương đủ sống có phạm vi rộng hơn, đáp ứng các nhu cầu cơ bản về dinh dưỡng, nhà ở, y tế, giáo dục và các điều kiện sống thiết yếu khác.

Theo Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, tổ chức công đoàn đang nghiên cứu, tham khảo các tiêu chuẩn quốc tế để từng bước kiến nghị đưa khái niệm lương đủ sống vào hệ thống chính sách của Việt Nam trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu trả lời câu hỏi của PV Báo SGGP. Ảnh: QUANG PHÚC

Liên quan lương tối thiểu vùng, ông Ngọ Duy Hiểu cho rằng, thực tế đang tồn tại những địa bàn liền kề nhưng thuộc các vùng lương khác nhau, dẫn đến mức lương tối thiểu áp dụng có sự chênh lệch dù người dân cùng sử dụng chung hạ tầng, chợ hoặc siêu thị. Về vấn đề này, Tổng LĐLĐ Việt Nam thường xuyên tham gia góp ý trong quá trình điều chỉnh lương tối thiểu vùng.

Quan tâm sức khỏe tinh thần của người lao động

Giải thích về đề xuất của Công đoàn Việt Nam liên quan việc tăng thêm số ngày nghỉ lễ, cụ thể là dịp Quốc khánh 2-9, ông Ngọ Duy Hiểu cho biết, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã nhiều lần kiến nghị nội dung này.

Theo ông, số ngày nghỉ lễ của Việt Nam hiện vẫn thấp hơn bình quân của nhiều quốc gia trong khu vực, nên vẫn còn dư địa để nghiên cứu tăng thêm ngày nghỉ. Việc đề xuất tăng ngày nghỉ lễ không chỉ giúp người lao động tái tạo sức lao động mà còn tạo điều kiện chăm lo gia đình, đồng thời góp phần kích cầu tiêu dùng, du lịch và dịch vụ.

Một trong những đề xuất được công đoàn đưa ra là bổ sung thêm ngày nghỉ gắn với dịp Quốc khánh 2-9. Ông Ngọ Duy Hiểu thông tin, qua hoạt động công đoàn, nhiều người lao động bày tỏ mong muốn được đưa con đến trường trong ngày khai giảng năm học mới. “Đó là một mong muốn giản dị nhưng rất nhân văn”, ông Ngọ Duy Hiểu chia sẻ.

PV Báo SGGP nêu câu hỏi tại họp báo, trưa 5-6. Ảnh: QUANG PHÚC

Đại diện Tổng LĐLĐ Việt Nam nhận xét, đề xuất tăng ngày nghỉ lễ đó là một trong giải pháp để thực hiện vấn đề chống kiệt sức nghề nghiệp. Đây là nội dung được nhiều tổ chức quốc tế quan tâm trong bối cảnh người lao động phải làm việc kéo dài, ít thời gian nghỉ ngơi hoặc chịu áp lực lớn từ môi trường lao động.

Ông Ngọ Duy Hiểu cũng kiến nghị, khi sửa đổi Bộ luật Lao động và Luật An toàn, vệ sinh lao động cần nghiên cứu cụ thể hóa các quy định liên quan phòng chống kiệt sức nghề nghiệp. Trong đó, tăng thời gian nghỉ ngơi, giảm giờ làm việc là những giải pháp trực tiếp giúp hạn chế tình trạng kiệt sức của người lao động.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam cho rằng, cùng với việc cải thiện thu nhập và điều kiện làm việc, cần quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe tinh thần của người lao động. Theo khảo sát từ hoạt động công đoàn, không ít người lao động gặp các vấn đề như trầm cảm, mất ngủ kéo dài, lo âu hoặc suy giảm động lực làm việc. Những yếu tố này tác động trực tiếp đến năng suất lao động cũng như chất lượng cuộc sống.

PHÚC VĂN