Thủ tướng Lê Minh Hưng: Người lao động chưa có điều kiện mua nhà sẽ được hỗ trợ thuê dài hạn

Thủ tướng Lê Minh Hưng thông tin, Chính phủ đang chuyển từ tư duy hỗ trợ sở hữu nhà ở sang bảo đảm quyền có nhà ở, trong đó người lao động chưa có điều kiện mua nhà sẽ được tiếp cận mô hình nhà ở cho thuê dài hạn với chi phí phù hợp.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và các đại biểu dự Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam, sáng 5-6. Ảnh: QUANG PHÚC

Sáng 5-6, trong khuôn khổ Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam, diễn ra chương trình trao đổi, thảo luận của Thủ tướng Lê Minh Hưng với đại biểu dự đại hội, với chủ đề “Công đoàn Việt Nam đồng hành với Chính phủ nâng cao năng suất lao động, thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số”.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và các đại biểu dự Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam, sáng 5-6. Ảnh: QUANG PHÚC

Trước khi Thủ tướng Chính phủ phát biểu, nhiều đại biểu đã nêu những vấn đề thiết thực gắn với đời sống, việc làm, thu nhập và điều kiện sinh hoạt của người lao động.

ĐB Nguyễn Thị Thanh nêu ý kiến trao đổi, thảo luận, sáng 5-6. Ảnh: QUANG PHÚC

Đại biểu Nguyễn Thị Thanh, Chủ tịch Công đoàn phường Ba Đình (TP Hà Nội) cho biết, nhà ở đang là mối quan tâm lớn nhất của nhiều công nhân, người lao động. Tại Hà Nội và nhiều địa phương, không ít công nhân ngoại tỉnh vẫn phải thuê trọ trong điều kiện chật hẹp, xuống cấp. “Nhiều gia đình 4-5 người sống trong những căn phòng chỉ khoảng 10-15m2” trong khi chi phí thuê nhà, điện, nước và sinh hoạt ngày càng tăng, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sức khỏe và năng suất lao động.

Đại biểu Nguyễn Thị Thanh kiến nghị Chính phủ tiếp tục đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân cho thuê dài hạn, đồng thời có cơ chế hỗ trợ tài chính phù hợp để người lao động có cơ hội thuê, thuê - mua hoặc mua nhà với chi phí hợp lý.

ĐB Nguyễn Thị Mai Chi nêu ý kiến trao đổi, thảo luận. Ảnh: QUANG PHÚC

Tương tự, đại biểu Nguyễn Thị Mai Chi, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH New Apparel Far Eastern Việt Nam (thành phố Đồng Nai) phản ánh, tiền lương và phúc lợi vẫn là vấn đề được đông đảo người lao động quan tâm.

Hiện nay, nhiều gia đình công nhân hiện chưa có khả năng tích lũy tài chính, dễ rơi vào khó khăn khi gặp biến cố. “Mức lương hiện tại của người lao động là chưa đủ sống”, bà Mai Chi nhận xét và đặt vấn đề, nếu người lao động luôn phải lo lắng về cuộc sống hàng ngày thì khó có thể yên tâm lao động, sáng tạo và nâng cao năng suất.

Các đại biểu kiến nghị Chính phủ tiếp tục nghiên cứu chính sách tiền lương đủ sống, đồng thời quan tâm hơn đến các chính sách phúc lợi như nhà ở xã hội, nhà trẻ, trường học, thiết chế văn hóa để giảm bớt gánh nặng chi tiêu cho người lao động.

ĐB Lê Đình Lương phát biểu, sáng 5-6. Ảnh: QUANG PHÚC

Ở góc độ giáo dục và phát triển nguồn nhân lực, TS Lê Đình Lương, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ TPHCM, bày tỏ trăn trở về chất lượng đào tạo nghề cho công nhân lao động. Theo ông, tỷ lệ lao động có bằng cấp, chứng chỉ nghề còn khiêm tốn, trong khi nhiều người khó tiếp cận các khóa đào tạo do hạn chế về thời gian, địa điểm học tập và điều kiện kinh tế.

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao đổi với các đại biểu dự Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam, sáng 5-6. Ảnh: QUANG PHÚC

Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá cao các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, bám sát thực tiễn đời sống người lao động mà các đại biểu nêu ra. Những ý kiến này không chỉ phản ánh tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên công đoàn mà còn đại diện cho tiếng nói của gần 10 triệu đoàn viên, người lao động cả nước.

Thủ tướng chỉ định một số bộ trưởng, thứ trưởng các bộ liên quan giải đáp, thông tin những nội dung được nêu; đồng thời chia sẻ, làm rõ nhiều vấn đề liên quan đến năng suất lao động, tiền lương, nhà ở xã hội, đào tạo nghề và các chính sách an sinh dành cho người lao động.

Thủ tướng cho biết, Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới với những mục tiêu phát triển rất cao. Trong đó, mục tiêu tăng trưởng kinh tế ở mức 2 con số phải được thực hiện trên nền tảng nâng cao năng suất lao động, chất lượng nguồn nhân lực, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Liên quan đến vấn đề tiền lương, Thủ tướng thông tin, các cơ quan chức năng đang nghiên cứu cải cách chính sách tiền lương, không chỉ đối với khu vực công mà còn đề xuất các giải pháp liên quan đến người lao động trong doanh nghiệp. Mục tiêu là từng bước bảo đảm mức sống của người lao động trong điều kiện phát triển mới của đất nước.

Vì vậy, Chính phủ sẽ tiếp tục nghiên cứu các cơ chế khuyến khích sáng kiến, sáng tạo trong lao động sản xuất. Những sáng kiến mang lại giá trị gia tăng cho doanh nghiệp và nền kinh tế cần được ghi nhận, tôn vinh và có cơ chế đãi ngộ tương xứng. Các giải pháp về thuế, tiền thưởng và cơ chế khuyến khích đổi mới sáng tạo đang được nghiên cứu nhằm tạo động lực để người lao động phát huy năng lực, đóng góp trực tiếp vào tăng trưởng năng suất lao động.

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao đổi với các đại biểu dự Đại hội. Ảnh: QUANG PHÚC

Về vấn đề nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, Thủ tướng cho biết, Chính phủ đang thay đổi tư duy từ hỗ trợ sở hữu nhà ở sang bảo đảm quyền có nhà ở cho người dân. Theo đó, bên cạnh việc mua nhà ở xã hội, người lao động chưa có điều kiện mua nhà sẽ được tạo điều kiện tiếp cận các mô hình nhà ở cho thuê dài hạn với mức giá phù hợp thu nhập.

Thủ tướng nhấn mạnh, nhà ở công nhân không chỉ là những khối nhà để ở mà phải được quy hoạch đồng bộ với trường học, nhà trẻ, cơ sở y tế, thiết chế văn hóa và hạ tầng giao thông. Chính phủ đã chỉ đạo một số địa phương có đông công nhân như Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hưng Yên, Bắc Ninh và một số địa phương khác rà soát quy hoạch, đẩy nhanh triển khai các dự án nhà ở cho thuê dành cho người lao động. Đồng thời, nghiên cứu các cơ chế ưu đãi về thuế, tín dụng để thu hút doanh nghiệp tham gia đầu tư nhà ở xã hội và nhà ở công nhân.

ĐB Trần Thị Chi, Chủ tịch CĐ Công ty TNHH Newwings, LĐLĐ Bắc Ninh đặt câu hỏi. Ảnh: QUANG PHÚC Bên cạnh các vấn đề về nhà ở và tiền lương, nhiều đại biểu cũng quan tâm đến sức khỏe người lao động. Đại diện Công đoàn Công ty TNHH Newwings (Bắc Ninh) đề nghị làm rõ việc triển khai chủ trương khám sức khỏe định kỳ cho người lao động, công tác bảo đảm an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể và các giải pháp chăm sóc sức khỏe lao động nữ. Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan trả lời. Ảnh: QUANG PHÚC Trả lời nội dung này, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết, việc khám sức khỏe định kỳ cho người lao động đã được quy định trong pháp luật nhiều năm qua. Hiện khoảng 70% doanh nghiệp đã triển khai thực hiện. Bộ Y tế đang tiếp tục hoàn thiện Luật An toàn thực phẩm, tăng cường kiểm soát bếp ăn tập thể, thức ăn đường phố và phối hợp xử lý các vụ việc liên quan thuốc giả, thực phẩm giả.

Về chăm sóc sức khỏe nhân dân, Thủ tướng cho biết, theo chủ trương đã được Bộ Chính trị thông qua, từ năm 2026 sẽ từng bước triển khai khám sức khỏe định kỳ hoặc tầm soát miễn phí cho người dân ít nhất một lần mỗi năm, trong đó người lao động là một trong những nhóm được ưu tiên. Đây là chính sách an sinh xã hội có ý nghĩa lớn nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống, phát hiện sớm bệnh tật và giảm gánh nặng chi phí y tế cho người dân.

Nhấn mạnh người lao động là trung tâm của quá trình phát triển, vừa là động lực tăng trưởng vừa là đối tượng thụ hưởng thành quả phát triển, Thủ tướng đề nghị các cấp, các ngành, địa phương tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, cải thiện điều kiện làm việc, thu nhập và phúc lợi xã hội cho người lao động.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tặng hoa Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn và chúc mừng Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIV, sáng 5-6. Ảnh: QUANG PHÚC

Đối với tổ chức công đoàn, Thủ tướng đề nghị tiếp tục phát huy vai trò là mái nhà chung của đoàn viên, là cầu nối tin cậy giữa Đảng, Nhà nước với người lao động; chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên; tham gia xây dựng chính sách và đồng hành cùng Chính phủ, doanh nghiệp trong nâng cao năng suất lao động, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Thủ tướng đồng tình với việc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động phong trào thi đua “Lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt” và coi đây là một trong giải pháp quan trọng để khơi dậy tinh thần sáng tạo, trách nhiệm và khát vọng cống hiến trong đội ngũ công nhân, người lao động.

VĂN PHÚC