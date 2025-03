Giá heo hơi giảm nhưng giá thịt tại chợ vẫn neo cao

Thịt heo tại các chợ truyền thống ở TPHCM vẫn có giá khá cao. Ảnh: ĐỨC TRUNG

Cụ thể, giá heo hơi tại TPHCM điều chỉnh xuống mức 78.000 đồng/kg. TP Cần Thơ và các tỉnh Long An, Đồng Tháp, An Giang, Hậu Giang, Kiên Giang, Cà Mau giữ giá 79.000 đồng/kg. Mức giá này đã giảm chừng 5.000 đồng/kg so với hồi trung tuần tháng 3 vừa qua.

Dù giá heo hơi đang có chiều hướng đi xuống nhưng giá thịt heo bán lẻ tại các chợ truyền thống ở TPHCM vẫn duy trì mức cao, có loại còn xấp xỉ giá thịt bò loại thường.

Tại chợ An Nhơn (quận Gò Vấp), hiện sườn non có giá khoảng 190.000 - 210.000 đồng/kg, ba rọi 185.000 đồng/kg, nạc vai 135.000 đồng/kg, nạc đùi 150.000 đồng/kg, nạc dăm 155.000 đồng/kg.… So với một tháng trước, giá thịt heo đã tăng 30.000 - 40.000 đồng/kg (tùy loại).

Tương tự, tại chợ Phạm Văn Hai (quận Tân Bình), chợ Bà Chiểu (quận Bình Thạnh), giá sườn non đang được bán khoảng 185.000-205.000 đồng/kg, thịt nạc dao động quanh mức 140.000 đồng/kg, cốt lết có giá 130.000 đồng/kg...

Ở chuỗi siêu thị Co.opmart, thịt heo được bán với nhiều giá khác nhau, nhỉnh hơn so với chợ truyền thống. Cụ thể, cốt lết Vissan có giá 136.000 đồng/kg, thịt đùi được bán 157.000 đồng/kg, ba rọi rút sườn giá 290.000 đồng/kg. Trong khi đó, thịt heo Meat Deli ba rọi 220.000 đồng/kg, cốt lết nhỉnh hơn chợ truyền thống với giá 160.000 đồng/kg…

Người dân mua thịt heo tại chợ An Nhơn, quận Gò Vấp (TPHCM). Ảnh: ĐỨC TRUNG

Trong khi đó, giá thịt gia cầm lại diễn biến ngược chiều. Ngày 21-3, khảo sát thị trường thịt gà tại một số chợ truyền thống ở TPHCM, giá đang giảm mạnh so với các năm.

Tại chợ Thạch Đà (quận Gò Vấp), chợ Cầu (quận 12)…, giá thịt gà rất rẻ nhưng người mua rất ít. Chị Lê Thị Hà, tiểu thương chợ Thạch Đà cho biết, gà có hai loại, gồm gà thả vườn (gà ta) và gà công nghiệp. Gà ta sống có mức 130.000 đồng/kg, gà công nghiệp làm sẵn khoảng 80.000 đồng/kg.

Tại các siêu thị ở TPHCM, gà ta làm sẵn dao động từ 130.000 - 165.000 đồng/kg; gà công nghiệp nguyên con làm sẵn 60.000 - 70.000 đồng/kg. Ở một số group trên mạng xã hội, gà làm sẵn được rao bán dao động từ 100.000 - 130.000 đồng/kg.

Không chỉ thịt gà mà giá trứng gà cũng giảm mạnh. Ghi nhận tại một số trang trại ở các tỉnh Bình Phước, Tây Ninh, Đồng Nai, giá trứng gà bán tại chuồng bình quân 1.000 - 2.000 đồng/trứng. Nhưng người tiêu dùng mua tại chợ thì từ 2.200 - 3.000 đồng/trứng. Giá trứng quá thấp, sức tiêu thụ chậm khiến người chăn nuôi vùng Đông Nam bộ không đủ bù chi phí thức ăn, chăm sóc và gánh lỗ.

ĐỨC TRUNG