Kinh tế

Thị trường

Giá heo hơi tiếp tục tăng, Vĩnh Long lên 69.000 đồng/kg

SGGPO

Ngày 22-3, giá heo hơi trong nước tiếp tục tăng 1.000 đồng/kg, đưa mặt bằng giá chung tiến sát ngưỡng 70.000 đồng/kg. Đây là mức cao nhất trong nhiều tuần trở lại đây.

Giá heo hơi tiếp tục tăng, Vĩnh Long lên 69.000 đồng/kg

Cụ thể, giá heo hơi tại Tuyên Quang, Cao Bằng, Quảng Ninh, Ninh Bình, Lai Châu, Điện Biên và Phú Thọ cùng tăng 1.000 đồng/kg. Sau điều chỉnh, giá heo hơi tại các địa phương này lên 66.000 đồng/kg, riêng Phú Thọ đạt 67.000 đồng/kg.

Tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi cũng tăng 1.000 đồng/kg. Sau điều chỉnh, Thanh Hóa và Nghệ An lên 66.000 đồng/kg; Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai và Khánh Hòa cùng ở mức 65.000 đồng/kg. Riêng Lâm Đồng tăng lên 68.000 đồng/kg, tiếp tục là địa phương có giá cao nhất khu vực.

Nuôi heo tập trung tại xã Cửu An (tỉnh Gia Lai)

Trong khi đó, thị trường heo hơi miền Nam chỉ ghi nhận biến động tại Vĩnh Long, tăng 1.000 đồng/kg lên 69.000 đồng/kg, cao nhất cả nước. Trong khi đó, giá tại Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp và TPHCM vẫn giữ mức 68.000 đồng/kg.

Như vậy, trong 10 ngày qua, giá heo hơi trong nước tăng liên tục, với mức tăng gần 10.000 đồng/kg so với đầu tháng 3-2026.

Nguồn thịt nhập khẩu bị gián đoạn bởi xung đột ở Trung Đông có thể tác động tăng giá thịt heo trong nước

Theo các chuyên gia chăn nuôi, đà tăng giá xuất phát từ tác động của chi phí vận tải biển và logistics, kéo giá thịt nhập khẩu cũng như giá thức ăn chăn nuôi đi lên. Trong bối cảnh thịt nhập khẩu đang chiếm tỷ lệ lớn tại các bếp ăn tập thể, nhà hàng và quán ăn, nếu nguồn cung này bị gián đoạn do xung đột ở Trung Đông, thị trường trong nước có thể không bù đắp kịp, từ đó đẩy giá thịt tăng cao.

ĐỨC TRUNG

Từ khóa

heo hơi thị trường tăng giá nhập khẩu

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn