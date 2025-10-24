Gia Lai: Bàn giao điểm trường 4,5 tỷ đồng cho học sinh vùng cao

Ngày 24-10, Công ty TNHH Cargill Việt Nam tổ chức lễ khánh thành và bàn giao điểm trường làng Yăng cho Trường Tiểu học Ia Phí (xã Ia Phí, tỉnh Gia Lai) quản lý và đưa vào giảng dạy, nhằm nâng cao chất lượng học tập cho học sinh vùng cao.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ cắt băng khánh thành và bàn giao điểm trường làng Yăng

Điểm trường làng Yăng được Quỹ Cargill Cares (thuộc Công ty TNHH Cargill Việt Nam) tài trợ xây dựng, với tổng vốn đầu tư 4,5 tỷ đồng. Công trình gồm 5 phòng học khang trang, 1 phòng giáo viên, 1 gian bếp, khu vệ sinh và hệ thống tường rào kiên cố, phục vụ dạy học cho hơn 130 học sinh tại địa phương.

Đây là điểm trường thứ 125 được Quỹ Cargill Cares xây dựng và trao tặng cho cộng đồng địa phương, nằm trong chương trình thiện nguyện với mục tiêu xây dựng 150 điểm trường cho Việt Nam vào năm 2030.

Thầy Nguyễn Trọng Cường, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Ia Phí, cho biết, trước đây, điểm trường cũ đã xuống cấp, hư hỏng, thầy trò vừa dạy vừa lo vì không bảo đảm an toàn. Nay được đầu tư xây dựng mới, khang trang và kiên cố, chắc chắn việc dạy và học sẽ an toàn, hiệu quả hơn, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục tại địa phương.

