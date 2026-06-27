Ngày 27-6, thị trường cà phê nội địa tiếp tục ghi nhận diễn biến tích cực, khi giá thu mua tại các vùng trồng trọng điểm tăng thêm 1.000 đồng/kg so với ngày trước đó.

Tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê được thương lái thu mua ở mức 90.500 đồng/kg. Trong khi đó, tại tỉnh Đắk Lắk và Gia Lai, giá cà phê ở mức 90.400 đồng/kg. So với giữa tháng 6, mức giá hiện nay tăng khoảng 5.000 đồng/kg.

Các chuyên gia cà phê nhận định, diễn biến tích cực của thị trường thế giới trong những ngày cuối tháng 6 nhanh chóng tác động đến giá thu mua cà phê trong nước. Theo một số doanh nghiệp xuất khẩu, nguồn cung cà phê từ nông dân tại khu vực Tây Nguyên hiện không còn dồi dào, trong khi nhu cầu giao hàng phục vụ các hợp đồng xuất khẩu vẫn duy trì ở mức khá.

Bên cạnh đó, tâm lý kỳ vọng giá tiếp tục tăng khiến nhiều hộ trồng cà phê chưa vội bán hết lượng hàng còn lại, góp phần giữ cho thị trường nội địa duy trì đà tăng.

Nông dân xã Sơn Lang (tỉnh Gia Lai) phơi cà phê sau khi thu hái trên rẫy. Ảnh: ĐỨC TRUNG

Theo Hiệp hội Cà phê – Ca cao Việt Nam, trong 6 tháng đầu năm 2026, xuất khẩu cà phê của Việt Nam đạt hơn 1 triệu tấn, thu về gần 5 tỷ USD, tăng 11,8% về lượng nhưng giảm 10,7% về trị giá so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, cơ cấu xuất khẩu cà phê của Việt Nam trong 6 tháng qua có sự chuyển biến theo hướng nâng cao giá trị gia tăng.

Cuối tháng 6, giá cà phê trong nước tăng cao, người trồng cà phê tại các tỉnh Tây Nguyên phấn khởi. Ảnh: ĐỨC TRUNG

Cà phê robusta vẫn giữ vai trò chủ lực khi chiếm tới 73,8% tổng kim ngạch xuất khẩu, khẳng định vị thế của Việt Nam là quốc gia sản xuất và xuất khẩu robusta hàng đầu thế giới. Nhóm cà phê chế biến chiếm 17,9% tổng kim ngạch xuất khẩu.

Tỷ trọng này cho thấy ngành cà phê Việt Nam đang từng bước giảm phụ thuộc vào xuất khẩu nguyên liệu thô, đồng thời gia tăng sự hiện diện của các sản phẩm chế biến sâu như cà phê rang xay, cà phê hòa tan và các sản phẩm có giá trị gia tăng cao trên thị trường quốc tế.

Tin liên quan Nâng cao giá trị hạt cà phê Việt Nam

ĐỨC TRUNG