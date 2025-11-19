Gia Lai: Hơn 3.200 dân bị cô lập do mưa lũ

Ngày 19-11, ông Huỳnh Văn Trường, Bí thư Đảng ủy xã Pờ Tó (tỉnh Gia Lai) cho biết, mưa lớn khiến nước lũ lên nhanh, làm ngập ngầm tràn dẫn vào ba thôn Plei Du, Bi Giông và Bi Gia, cô lập 665 hộ dân với hơn 3.200 nhân khẩu.

Ngầm tràn bị ngập, cô lập hàng ngàn người dân xã Pờ Tó

Trước đó, xã đã xây dựng kịch bản ứng phó trong tình huống bị chia cắt và làm việc với các đơn vị cung ứng nhu yếu phẩm trong thôn để sẵn sàng hỗ trợ người dân. Hiện nhu yếu phẩm tại các thôn đủ để cung cấp trong một tuần.

Bên cạnh đó, xã cũng cử lực lượng chốt chặn tại các điểm ngập, không để người dân qua lại; đồng thời tổ chức di dời các hộ dân ven sông đến nơi cao ráo nhằm bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản.

Lực lượng chức năng xã Pờ Tó giúp người dân di chuyển tài sản khỏi vùng ngập lụt

Tại xã Uar (tỉnh Gia Lai), trong sáng 19-11, lực lượng chức năng đã di dời được 550 người trong tổng số 2.221 dân ở buôn Nu đến lánh nạn tại Trường THPT Nguyễn Du số 2.

Bí thư Đảng ủy xã Nay Quyên cho biết, xã động viên người dân ở lại các trường để lánh nạn; trong thời gian sơ tán, địa phương lo toàn bộ việc ăn uống, không để dân đói rét. Khi nước lũ rút, xã sẽ bố trí xe đưa người dân trở về nhà.

Nước ở xã Pờ Tó đang dâng lên cao

Lực lượng chức năng xã Pờ Tó giúp người dân di dời tài sản

Cán bộ xã Uar nấu ăn phục vụ dân chạy lũ

HỮU PHÚC