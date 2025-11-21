Xã hội

Gia Lai: Thêm hàng ngàn người thoát cảnh cô lập

SGGPO

Sáng 21-11, ghi nhận của phóng viên Báo SGGP cho thấy, nhờ nước rút, khu vực từng bị ngập nặng ở các xã phía tây tỉnh Gia Lai đã thoát cảnh bị cô lập; người dân từ các điểm lánh nạn trở về nhà an toàn.

Tại xã Ia Pa, ông Lê Tiến Mạnh, Chủ tịch UBND xã cho biết, ngầm tràn thôn Mơ Nang 2 đã hết ngập. Nhờ đó, 341 hộ dân với hơn 1.500 khẩu của thôn thoát cảnh bị cô lập sau 6 ngày chia cắt. Trong thời gian bị cô lập, không dân nào thiếu đói. Địa phương đã huy động lực lượng hỗ trợ khắc phục nhà dân, trường học bị ngập nước theo tinh thần rút đến đâu, xử lý đến đấy. Riêng ngầm tràn Mơ Nang 2 bị hư hại sau ngập, xã sẽ gia cố tạm để đảm bảo an toàn đi lại.

thrgeffwd.jpeg
Công an xã Ia Pa tham gia giúp dân khắc phục nhà cửa bị hư hỏng. Ảnh: DUY ANH

Tại xã Ia Rsai, 65 hộ dân với 114 khẩu của buôn Chư Jút phải sơ tán vào các trường học cũng đã trở về nhà do nước rút. Người dân đang dọn dẹp nhà cửa, khôi phục đời sống.

fgdfsds.jpeg
Công an xã Ia Pa tham gia giúp dân khắc phục nhà cửa bị hư hỏng. Ảnh: DUY ANH

Ở xã Uar, buôn Nu là vùng trũng thấp nên nước rút chậm. Nhiều nhà dân vẫn còn ngập; khoảng 300 người vẫn ở lại điểm tránh trú tại trường học. Ba ngày nay, chính quyền địa phương đã tổ chức nấu cơm phục vụ người dân buôn Nu đang lánh nạn.

HỮU PHÚC

Từ khóa

Công an xã Ia Pa Thôn Mơ Nang 2 Buôn Nu Lê Tiến Mạnh Ia Pa tránh lũ lánh nạn

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn