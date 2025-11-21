Gia Lai: Thêm hàng ngàn người thoát cảnh cô lập

Sáng 21-11, ghi nhận của phóng viên Báo SGGP cho thấy, nhờ nước rút, khu vực từng bị ngập nặng ở các xã phía tây tỉnh Gia Lai đã thoát cảnh bị cô lập; người dân từ các điểm lánh nạn trở về nhà an toàn.

Tại xã Ia Pa, ông Lê Tiến Mạnh, Chủ tịch UBND xã cho biết, ngầm tràn thôn Mơ Nang 2 đã hết ngập. Nhờ đó, 341 hộ dân với hơn 1.500 khẩu của thôn thoát cảnh bị cô lập sau 6 ngày chia cắt. Trong thời gian bị cô lập, không dân nào thiếu đói. Địa phương đã huy động lực lượng hỗ trợ khắc phục nhà dân, trường học bị ngập nước theo tinh thần rút đến đâu, xử lý đến đấy. Riêng ngầm tràn Mơ Nang 2 bị hư hại sau ngập, xã sẽ gia cố tạm để đảm bảo an toàn đi lại.

Công an xã Ia Pa tham gia giúp dân khắc phục nhà cửa bị hư hỏng. Ảnh: DUY ANH

Tại xã Ia Rsai, 65 hộ dân với 114 khẩu của buôn Chư Jút phải sơ tán vào các trường học cũng đã trở về nhà do nước rút. Người dân đang dọn dẹp nhà cửa, khôi phục đời sống.

Ở xã Uar, buôn Nu là vùng trũng thấp nên nước rút chậm. Nhiều nhà dân vẫn còn ngập; khoảng 300 người vẫn ở lại điểm tránh trú tại trường học. Ba ngày nay, chính quyền địa phương đã tổ chức nấu cơm phục vụ người dân buôn Nu đang lánh nạn.

