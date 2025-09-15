Gia Lai: Đột kích, triệt phá hàng loạt tụ điểm “bay lắc”

Vào lúc 1 giờ ngày 15-9, Công an tỉnh Gia Lai đã huy động hơn 300 cán bộ, chiến sĩ đột kích các tụ điểm “bay lắc” trên địa bàn phường Diên Hồng. Qua đó, phát hiện hàng trăm người đang tổ chức, sử dụng trái phép chất ma tuý.

Công an bắt giữ nhiều người đang tổ chức, sử dụng trái phép các chất ma túy. Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai

Trên địa bàn phường Diên Hồng (tỉnh Gia Lai), lực lượng công an đã đồng loạt đột kích, kiểm tra các tụ điểm "bay lắc", giữ 148 người (56 nữ, 92 nam) có tuổi đời còn rất trẻ đang tổ chức, sử dụng trái phép chất ma túy.

Lực lượng chức năng thu giữ tại hiện trường nhiều loại ma túy tổng hợp như khay (Ketamin), kẹo (MDMA).

Tang vật thu giữ tại hiện trường. Ảnh: Công an Gia Lai

Thông tin ban đầu, các địa điểm trên mặc dù đăng ký loại hình kinh doanh karaoke nhưng phòng hát đã cải tạo, sửa chữa, lắp đặt thêm giường nệm, đèn nháy, loa cỡ lớn… để phục vụ nhu cầu sử dụng ma túy của các dân chơi.

Đồng thời, chủ quán cũng lắp thêm nhiều camera, cửa bảo vệ nhằm trốn tránh sự phát hiện và đối phó với cơ quan chức năng.

Thiếu tướng Lê Quang Nhân, Giám đốc Công an tỉnh và Đại tá Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường.

Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra.

HỮU PHÚC