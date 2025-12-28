Gia Lai: Đầu tư thêm dự án nhà ở xã hội hơn 900 tỷ đồng

Ngày 28-12, Sở Tài chính tỉnh Gia Lai cho biết, UBND tỉnh vừa ban hành quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời giao Công ty TNHH Đầu tư Tân Đại Minh làm chủ đầu tư dự án Nhà ở xã hội (NƠXH) phía Tây đường Trần Nhân Tông (Lamer 3), tại phường Quy Nhơn Bắc.

Dự án được triển khai trên diện tích khoảng 16.355m², tổng vốn đầu tư 901,3 tỷ đồng. Theo quy hoạch, dự án đầu tư xây dựng khu chung cư NƠXH đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, gồm khoảng 858 căn hộ, đáp ứng chỗ ở cho khoảng 2.574 người.

Dự án nhà ở xã hội vừa hoàn thành ở Quy Nhơn

Dự án có quy mô 2 khối nhà chung cư cao 18 tầng, được kết nối bằng khối nhà chức năng cao 4 tầng và 1 tầng hầm. Quỹ đất cây xanh, công viên, đường dạo và hạ tầng kỹ thuật chiếm trên 61% diện tích toàn khu, bảo đảm tối thiểu 20% diện tích đất trồng cây xanh theo quy định; tiến độ thực hiện từ tháng 11-2025 đến tháng 12-2030; thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm.

Theo UBND tỉnh Gia Lai, dự án nhằm góp phần thực hiện Chương trình phát triển nhà ở và kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2020-2025, đồng thời hoàn thành chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội theo Đề án xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội giai đoạn 2021-2030 do Thủ tướng Chính phủ giao.

Thực hiện Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030” của Chính phủ, tỉnh Gia Lai được giao hoàn thành 16.600 căn hộ.

Đến nay, tỉnh Gia Lai đã triển khai 26 dự án NƠXH với hơn 12.000 căn. Trong đó, 7 dự án đã hoàn thành và 3 dự án hoàn thành một phần (4.427 căn); hiện 6 dự án đang thi công (5.615 căn), 4 dự án chuẩn bị khởi công (1.965 căn) và 6 dự án (6.527 căn) đang trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư.

NGỌC OAI