Hấp lực mới của Gia Lai

Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Tài chính) vừa công bố vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam trong 8 tháng đầu năm đạt hơn 26,1 tỷ USD. Trong nhóm 5 địa phương dẫn đầu thu hút FDI có tỉnh Gia Lai, đạt 1,08 tỷ USD. Với vị thế mới sau sáp nhập giữa miền biển Bình Định và đại ngàn Gia Lai, tỉnh Gia Lai mới đang trỗi dậy mạnh mẽ, được ví như “thỏi nam châm” thu hút đầu tư hàng đầu khu vực miền Trung – Tây Nguyên.

Định hình vị thế, tiềm năng của không gian mới

Theo ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, sau sáp nhập, tỉnh này có diện tích hơn 21.500 km², lớn thứ hai cả nước, với hơn 3,5 triệu dân thuộc 35 dân tộc, tạo nên không gian văn hóa đa dạng. Với hơn 600.000ha rừng và hàng triệu ha đất nông nghiệp màu mỡ, Gia Lai có nguồn lực tự nhiên dồi dào để phát triển kinh tế xanh.

Một góc cảng biển quốc tế gắn với đô thị biển Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai. Ảnh: NGUYỄN PHAN DŨNG NHÂN

Gia Lai nằm ở vị trí chiến lược, là cầu nối giữa duyên hải miền Trung, Tây Nguyên và tiểu vùng Mekong, có 130km bờ biển và 80km biên giới. Tỉnh sở hữu tiềm năng lớn về nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng tái tạo, công nghiệp chế biến, logistics và du lịch,...

Giai đoạn 2026 – 2030, Gia Lai đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số, hướng tới nhóm tỉnh khá với 5 trụ cột: công nghiệp chế biến - chế tạo, năng lượng tái tạo, công nghệ cao (AI, bán dẫn), du lịch, nông nghiệp công nghệ cao và dịch vụ cảng - logistics gắn với đô thị hiện đại. Tỉnh tập trung vào 3 khâu đột phá: xây dựng chính quyền kiến tạo, chuyển đổi số và xanh, phát triển đồng bộ hạ tầng giao thông, logistics, hạ tầng số và đô thị.

Đại ngàn Gia Lai sở hữu nhiều thắng cảnh đẹp bậc nhất Tây Nguyên

Thời gian qua, tỉnh huy động vốn đầu tư các tuyến đường động lực, đường ven biển. Tháng 10-2025, cao tốc Quy Nhơn – Pleiku dài 125km sẽ khởi công. Song song, cảng hàng không Phù Cát, Pleiku được nâng cấp; cảng Quy Nhơn mở rộng; cảng nước sâu Phù Mỹ dự kiến hoàn thành 2028. Hệ thống thủy lợi, hồ chứa lớn cũng đang được đầu tư bảo đảm an ninh nguồn nước.

Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Hồ Quốc Dũng gặp gỡ, thăm hỏi và trao quà lưu niệm cho nhà đầu tư công nghệ ở Thụy Điển

Gia Lai có 2 khu kinh tế, 24 khu công nghiệp, 99 cụm công nghiệp với quỹ đất sạch lớn, giá thuê hạ tầng cạnh tranh. Nổi bật là KCN Phù Mỹ giai đoạn 1 (437ha, vốn 4.500 tỷ đồng), định hướng phát triển xanh, thu hút công nghiệp công nghệ cao. Tỉnh đầu tư mạnh hạ tầng số, mạng 5G, trung tâm AI – bán dẫn, công viên phần mềm, đào tạo nhân lực công nghệ, cùng lợi thế hai tuyến cáp quang biển quốc tế, hướng tới cực tăng trưởng công nghệ số.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn kiểm tra các công nghệ chính quyền số

Trong 7 tháng đầu năm 2025, tỉnh Gia Lai thu hút 123 dự án với vốn đăng ký hơn 57.485 tỷ đồng, gồm 9 dự án FDI trị giá 26.990 tỷ đồng (1,08 tỷ USD) và 114 dự án trong nước gần 30.500 tỷ đồng. Các dự án tập trung vào công nghiệp (51), nông - lâm - thủy sản (39), hạ tầng (17), thương mại - dịch vụ - du lịch (15) và bất động sản đô thị (1).

Tổ Công tác xúc tiến và hỗ trợ đầu tư, Sở Tài chính Gia Lai

Cam kết đồng hành xuyên suốt với nhà đầu tư

Vừa qua, tại Hội nghị xúc tiến đầu tư Gia Lai 2025, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn cam kết, tỉnh sẽ đồng hành, xem thành công của doanh nghiệp là thành công của địa phương. Gia Lai kiên trì phương châm “5 cùng”: Cùng lắng nghe, cùng bàn bạc, cùng thực hiện, cùng chia sẻ kết quả, cùng tháo gỡ khó khăn. Tỉnh áp dụng cơ chế “một cửa, một đầu mối” rút ngắn nửa thời gian cấp phép, xây dựng nền hành chính minh bạch, phục vụ. Đồng thời, thành lập tổ công tác đặc biệt để tháo gỡ kịp thời khó khăn cho nhà đầu tư.

Hội nghị Xúc tiến đầu tư Gia Lai 2025 ghi nhận nguồn vốn đăng ký đầu tư, ghi nhớ đầu tư trên 4,6 tỷ USD

Gia Lai ưu tiên đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nhất là nhân lực chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ mới. Hiện tỉnh có 3 trường đại học, 5 phân hiệu đại học, 21 trường cao đẳng và trung cấp, cung cấp hàng chục ngàn lao động mỗi năm. Tỉnh đang triển khai Đề án phát triển nhân lực AI, chip bán dẫn, an toàn mạng giai đoạn 2025 – 2030, mục tiêu đào tạo 7.500 kỹ sư, cử nhân, chuyên gia, tạo nền tảng để trở thành trung tâm nghiên cứu – đào tạo công nghệ cao của miền Trung – Tây Nguyên.

Trong định hướng phát triển, phía Đông tỉnh tập trung vào công nghiệp chế biến – chế tạo, công nghệ cao (AI, bán dẫn), năng lượng tái tạo, dịch vụ cảng, logistics, đào tạo kỹ sư năng lượng và du lịch biển, nghỉ dưỡng, lễ hội. Phía Tây ưu tiên nông nghiệp công nghệ cao, phát triển vùng nguyên liệu gắn với chế biến sâu, năng lượng tái tạo, khai thác lợi thế KKT cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh để thúc đẩy giao thương với Campuchia và tiểu vùng Mekong.

Góc đô thị biển hiện đại ở Cát Tiến (tỉnh Gia Lai)

Trên toàn tỉnh, chiến lược trọng tâm là phát triển năng lượng sạch với công suất quy hoạch 9,6 GW, gồm điện gió, mặt trời, thủy điện, LNG (khí thiên nhiên hóa lỏng) và sinh khối, kết hợp du lịch sinh thái, văn hóa cộng đồng, nghỉ dưỡng và các sự kiện thể thao quốc tế.

Gia Lai cũng khuyến khích đầu tư dịch vụ chất lượng cao như bệnh viện, trường học quốc tế, trung tâm dưỡng lão, xử lý rác thải, nước thải, các khu đô thị thông minh, sinh thái, nhằm tạo môi trường sống hiện đại, hấp dẫn cho người dân, chuyên gia và doanh nghiệp.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, tới đây, tỉnh sẽ thường xuyên rà soát, thu hồi các dự án chậm tiến độ, kém hiệu quả để nhường cơ hội cho nhà đầu tư có năng lực; yêu cầu dự án triển khai đúng cam kết, hướng tới kinh tế xanh, tuần hoàn, thân thiện môi trường; không cho phép chuyển nhượng, bán dự án, đồng thời gắn với trách nhiệm an sinh xã hội và bảo vệ môi trường.

Loại bỏ biểu hiện nhũng nhiễu, phiền hà Vừa qua, tại Hội nghị xúc tiến đầu tư, tỉnh Gia Lai đã trao 27 quyết định chủ trương và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với tổng vốn 26.300 tỷ đồng (hơn 1 tỷ USD), đồng thời ký kết 42 biên bản ghi nhớ có tổng vốn dự kiến 93.400 tỷ đồng (gần 3,6 tỷ USD). Các dự án bao gồm: nông nghiệp, công nghiệp, công nghệ cao đến du lịch, dịch vụ, logistics và phát triển đô thị... Tại hội nghị, ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai nêu 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm hiện thực hóa các cam kết đầu tư, trong đó yêu cầu thực thi “6 rõ”: rõ người phụ trách, rõ việc phải làm, rõ quy trình thủ tục, rõ thời hạn – tiến độ, rõ nguồn lực và rõ kết quả đầu ra. Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Hồ Quốc Dũng Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai nhấn mạnh, cần phân công trách nhiệm xuyên suốt cho từng dự án; cải cách thủ tục theo phương châm “5 công khai - 3 đồng hành”: công khai quy hoạch, quỹ đất sạch; công khai thủ tục, thời hạn, tiêu chí; công khai trạng thái hồ sơ trên môi trường số; công khai đầu mối trách nhiệm, đường dây nóng; chính quyền đồng hành từ ý tưởng, chuẩn bị đến triển khai. Tỉnh phấn đấu rút ngắn tối thiểu 30% thời gian giải quyết thủ tục so với quy định; kiên quyết xử lý nhũng nhiễu, gây phiền hà cho doanh nghiệp. Thời gian tới, tỉnh sẽ huy động mọi nguồn lực để hoàn thiện hạ tầng, phát triển hạ tầng số, tập trung đào tạo nhân lực chất lượng cao, thu hút đầu tư chọn lọc, ưu tiên công nghệ cao, thân thiện môi trường gắn với trách nhiệm xã hội. Đồng thời, tỉnh tăng cường đối thoại, lấy mức độ hài lòng của doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả phục vụ.

NGỌC OAI