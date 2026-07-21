Đẩy mạnh quảng bá, số hóa di sản võ cổ truyền

Ngày 21-7, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức họp báo công bố kế hoạch tổ chức Liên hoan Quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam lần thứ IX - Gia Lai 2026. Dịp này, tỉnh cũng công bố lộ trình chuẩn hóa, số hóa di sản võ cổ truyền Việt Nam, hướng đến đưa di sản thực sự sống trong đời sống cộng đồng.

Theo Ban tổ chức, liên hoan có chủ đề "Võ cổ truyền Việt Nam - Tinh hoa ngời sáng", diễn ra từ ngày 2 đến 5-8, tại phường Quy Nhơn và một số địa phương trong tỉnh, do Bộ VH-TT-DL và UBND tỉnh chỉ đạo, tổ chức.

Liên hoan nhằm tôn vinh giá trị võ cổ truyền Việt Nam, quảng bá hình ảnh quê hương, con người Gia Lai, thúc đẩy phát triển du lịch. Đồng thời, đây là diễn đàn để các đoàn võ thuật trong và ngoài nước giao lưu, trao đổi kinh nghiệm bảo tồn, phát huy võ cổ truyền, góp phần hoàn thiện hồ sơ Võ cổ truyền Bình Định trình UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Đặc sắc các tiết mục biểu diễn Võ cổ truyền Bình Định tại họp báo

Theo kế hoạch, sáng 2-8 sẽ diễn ra lễ dâng hương tại Đài Kính Thiên (xã Bình Phú) và Bảo tàng Quang Trung (xã Tây Sơn). Lễ khai mạc tổ chức lúc 19 giờ 30 ngày 2-8, tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn), gồm: diễu hành các đoàn võ thuật, nghi thức thắp sáng đài lửa truyền thống và chương trình nghệ thuật chủ đề "Võ cổ truyền Việt Nam - Tinh hoa ngời sáng".

Trong các ngày 3 đến 5-8, liên hoan có nhiều hoạt động như đồng diễn võ cổ truyền, giao lưu biểu diễn giữa các đoàn trong và ngoài nước, tham quan các lò võ, các di tích lịch sử, văn hóa và điểm du lịch tiêu biểu của tỉnh. Lễ bế mạc diễn ra lúc 20 giờ ngày 5-8, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh.

Trong khuôn khổ liên hoan còn có triển lãm ảnh về hoạt động các võ đường, võ phái trong nước và quốc tế, diễn ra từ ngày 1 đến 5-8, tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành.

Tính đến ngày 20-7, Ban tổ chức ghi nhận 15 đoàn võ thuật quốc tế đến từ 9 quốc gia với 241 thành viên đăng ký tham dự liên hoan, 11 đoàn trong nước với 167 thành viên và 11 câu lạc bộ, võ đường của tỉnh với 219 thành viên. Bên cạnh đó, Giải vô địch các Câu lạc bộ Võ cổ truyền quốc gia có 32 đoàn, quy tụ khoảng 750 trưởng đoàn, huấn luyện viên và vận động viên, trong đó có 3 đoàn nước ngoài.

Lãnh đạo UBND tỉnh cùng Sở VH-TT-DL tỉnh chủ trì, thông tin sự kiện

Tại họp báo, bà Đỗ Thị Diệu Hạnh, Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Gia Lai, thông tin một số điểm mới, chính sách ưu đãi, giảm giá dịch vụ du lịch tỉnh dịp này. Bên cạnh đó, tỉnh cũng tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát an toàn trong đón tiếp, phục vụ khách du lịch, nhất là an toàn vệ sinh thực phẩm, an toàn cửa biển, bãi tắm và công tác đón tiếp, phục vụ...

Tại sự kiện, bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, cho biết, thông qua Liên hoan Quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam lần thứ IX, tỉnh sẽ hệ thống, định hình lại di sản võ cổ truyền, thống nhất về logo, trang phục, dòng phái võ, đồng thời số hóa dữ liệu, tư liệu để quản lý và phát huy hiệu quả hơn. "Làm sao để võ cổ truyền thực sự sống trong cộng đồng, được phát huy và lan tỏa mạnh mẽ. Đây là bằng chứng thuyết phục nhất để UNESCO ghi danh di sản này vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại", bà Lịch nhấn mạnh. Sau liên hoan võ thuật quốc tế, Gia Lai sẽ tiếp tục tổ chức Festival, Liên hoan Lân - Sư - Rồng quốc tế và Festival quốc tế về cồng chiêng, lồng ghép trong Lễ hội hoa dã quỳ Chư Đăng Ya...

NGỌC OAI