Giá trị vốn hóa sàn HOSE đến cuối tháng 3-2026 đạt hơn 7,87 triệu tỷ đồng

Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HOSE) cho biết, kết phiên 31-3-2026, các chỉ số chính đồng loạt giảm: VN-Index đạt 1.674,49 điểm (giảm 10,95%), VNAllshare- Index 1.748,35 điểm (giảm 9,24%) và VN30-Index đạt 1.829,59 điểm (11,26%). Thanh khoản thị trường cổ phiếu cải thiện, với khối lượng giao dịch bình quân hơn 1.054 triệu cổ phiếu/ngày và giá trị hơn 30.389 tỷ đồng/ngày, tăng lần lượt 16,84% và 5,18% so với tháng trước.
Ở các sản phẩm khác, giao dịch chứng quyền có bảo đảm đạt 66,56 triệu đơn vị/ngày, giá trị 84,43 tỷ đồng/ngày, giảm mạnh so với tháng 2. Ngược lại, chứng chỉ quỹ ETF tăng trưởng tích cực với khối lượng 4,08 triệu đơn vị/ngày và giá trị 137,55 tỷ đồng/ngày, tăng lần lượt 51,24% và 66,08%.
Nhà đầu tư nước ngoài giao dịch hơn 175.566 tỷ đồng, chiếm 13,13% toàn thị trường và bán ròng hơn 15.580 tỷ đồng trong tháng.
Tính đến cuối tháng 3-2026, HOSE có 707 mã niêm yết, tổng khối lượng hơn 214,97 tỷ chứng khoán. Giá trị vốn hóa đạt hơn 7,87 triệu tỷ đồng, giảm 10,83% so với tháng trước, tương đương giảm 960.000 tỷ đồng (khoảng 36,4 tỷ USD), còn 61,28% GDP năm 2025 và chiếm 94,63% vốn hóa toàn thị trường. Toàn sàn có 54 doanh nghiệp vốn hóa trên 1 tỷ USD, trong đó 5 doanh nghiệp trên 10 tỷ USD gồm VIC, VCB, VHM, BID và CTG.