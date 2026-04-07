Kinh tế

Tài chính- Chứng khoán

Giá trị vốn hóa sàn HOSE đến cuối tháng 3-2026 đạt hơn 7,87 triệu tỷ đồng

Giá trị vốn hóa sàn HOSE đến cuối tháng 3-2026 đạt hơn 7,87 triệu tỷ đồng, giảm 10,83% so với tháng trước (ở mức 8,83 triệu tỷ đồng).

Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HOSE) cho biết, kết phiên 31-3-2026, các chỉ số chính đồng loạt giảm: VN-Index đạt 1.674,49 điểm (giảm 10,95%), VNAllshare- Index 1.748,35 điểm (giảm 9,24%) và VN30-Index đạt 1.829,59 điểm (11,26%). Thanh khoản thị trường cổ phiếu cải thiện, với khối lượng giao dịch bình quân hơn 1.054 triệu cổ phiếu/ngày và giá trị hơn 30.389 tỷ đồng/ngày, tăng lần lượt 16,84% và 5,18% so với tháng trước.

Ở các sản phẩm khác, giao dịch chứng quyền có bảo đảm đạt 66,56 triệu đơn vị/ngày, giá trị 84,43 tỷ đồng/ngày, giảm mạnh so với tháng 2. Ngược lại, chứng chỉ quỹ ETF tăng trưởng tích cực với khối lượng 4,08 triệu đơn vị/ngày và giá trị 137,55 tỷ đồng/ngày, tăng lần lượt 51,24% và 66,08%.

Nhà đầu tư nước ngoài giao dịch hơn 175.566 tỷ đồng, chiếm 13,13% toàn thị trường và bán ròng hơn 15.580 tỷ đồng trong tháng.

Tính đến cuối tháng 3-2026, HOSE có 707 mã niêm yết, tổng khối lượng hơn 214,97 tỷ chứng khoán. Giá trị vốn hóa đạt hơn 7,87 triệu tỷ đồng, giảm 10,83% so với tháng trước, tương đương giảm 960.000 tỷ đồng (khoảng 36,4 tỷ USD), còn 61,28% GDP năm 2025 và chiếm 94,63% vốn hóa toàn thị trường. Toàn sàn có 54 doanh nghiệp vốn hóa trên 1 tỷ USD, trong đó 5 doanh nghiệp trên 10 tỷ USD gồm VIC, VCB, VHM, BID và CTG.

NHUNG NGUYỄN

Từ khóa

VNAllshare VN30-Index Index Thị trường cổ phiếu ETF Vốn hóa Chứng chỉ quỹ HoSE BID CTG

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn