Giá vàng thế giới rớt khỏi mốc 4.000 USD/ounce, trong nước ngược chiều tăng

Vào lúc 16 giờ 30 phút, giá vàng miếng SJC được Công ty Bảo Tín Minh Châu tăng 900.000 đồng/lượng cả chiều bán ra và mua vào so với mở phiên buổi sáng, niêm yết ở mức 147,5 triệu đồng/lượng mua vào và 149 triệu đồng/lượng bán ra.
Tại Công ty SJC, giá vàng cũng tăng 900.000 đồng/lượng cả hai chiều so với đầu giờ sáng nay, lên mức 147 triệu đồng/lượng mua vào và 149 triệu đồng/lượng bán ra.
Tập đoàn Phú Quý giao dịch ở mức 146,5 triệu đồng/lượng mua vào và 149 triệu đồng/lượng bán ra.
Giá vàng nhẫn 9999 chiều nay của Công ty SJC tăng 600.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với đầu giờ sáng, báo giá ở mức 143,9 triệu đồng/lượng mua vào và 146,4 triệu đồng/lượng bán ra.
Ở Tập đoàn Phú Quý, giá vàng nhẫn cuối ngày có mức tăng mạnh hơn ở mức 900.000 đồng/lượng so với đầu giờ sáng, giao dịch ở mức 146 triệu đồng/lượng mua vào và 149 triệu đồng/lượng bán ra.
Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco lúc 16 giờ 30 phút (giờ Việt Nam) giao dịch ở mức 3.997,4 USD/ounce, giảm nhẹ so với buổi sáng. Sau khi quy đổi, giá vàng thế giới tương đương 128,2 triệu đồng/lượng, hiện thấp hơn vàng miếng SJC khoảng 20,8 triệu đồng/lượng và thấp hơn vàng nhẫn khoảng 18,2 triệu đồng/lượng.