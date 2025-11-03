Giá vàng thế giới rớt khỏi mốc 4.000 USD/ounce, trong nước ngược chiều tăng

Chiều 3-11, giá vàng thế giới rời khỏi mốc 4.000 USD/ounce nhưng giá vàng trong nước vẫn bật tăng trở lại sau phiên điều chỉnh giảm vào đầu giờ sáng.

Vào lúc 16 giờ 30 phút, giá vàng miếng SJC được Công ty Bảo Tín Minh Châu tăng 900.000 đồng/lượng cả chiều bán ra và mua vào so với mở phiên buổi sáng, niêm yết ở mức 147,5 triệu đồng/lượng mua vào và 149 triệu đồng/lượng bán ra.

Tại Công ty SJC, giá vàng cũng tăng 900.000 đồng/lượng cả hai chiều so với đầu giờ sáng nay, lên mức 147 triệu đồng/lượng mua vào và 149 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý giao dịch ở mức 146,5 triệu đồng/lượng mua vào và 149 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 chiều nay của Công ty SJC tăng 600.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với đầu giờ sáng, báo giá ở mức 143,9 triệu đồng/lượng mua vào và 146,4 triệu đồng/lượng bán ra.

Ở Tập đoàn Phú Quý, giá vàng nhẫn cuối ngày có mức tăng mạnh hơn ở mức 900.000 đồng/lượng so với đầu giờ sáng, giao dịch ở mức 146 triệu đồng/lượng mua vào và 149 triệu đồng/lượng bán ra.

Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco lúc 16 giờ 30 phút (giờ Việt Nam) giao dịch ở mức 3.997,4 USD/ounce, giảm nhẹ so với buổi sáng. Sau khi quy đổi, giá vàng thế giới tương đương 128,2 triệu đồng/lượng, hiện thấp hơn vàng miếng SJC khoảng 20,8 triệu đồng/lượng và thấp hơn vàng nhẫn khoảng 18,2 triệu đồng/lượng.

THANH DUNG