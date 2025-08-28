Giá vàng SJC lập đỉnh mới 128,5 triệu đồng/lượng

Giá vàng trong nước sáng nay, 28-8, tiếp tục thiết lập kỷ lục mới dù giá vàng thế giới quay đầu giảm. Các doanh nghiệp kinh doanh vàng đã đồng loạt tăng giá vàng miếng SJC vượt 128 triệu đồng/lượng.

Vào lúc 9 giờ 15 phút, giá vàng miếng SJC được tiệm vàng Ngọc Thẩm tại TPHCM tăng 500.000 đồng cả 2 chiều mua và bán so với chiều qua, niêm yết ở mức 126,5 triệu đồng/lượng mua vào và 128,5 triệu đồng/lượng bán ra. Đây là doanh nghiệp niêm yết giá vàng SJC cao nhất thị trường và cũng là đỉnh mới của giá vàng SJC.

Công ty SJC và Tập đoàn Doji tăng 700.000 đồng chiều mua và 200.000 đồng chiều bán, niêm yết ở mức 126,7 triệu đồng/lượng mua vào và 128,2 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty Bảo Tín Minh Châu tăng 200.000 đồng cả 2 chiều mua và bán, niêm yết ở mức 126,7 triệu đồng/lượng mua vào và 128,2 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý tăng 300.000 đồng chiều mua và 200.000 đồng chiều bán, niêm yết ở mức 125,7 triệu đồng/lượng mua vào và 128,2 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 sáng nay cũng thiết lập đỉnh mới. Giá vàng nhẫn 9999 cao nhất thị trường được Công ty Bảo Tín Minh Châu báo ở mức 120,2 triệu đồng/lượng mua vào và 123,2 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 200.000 đồng cả 2 chiều mua và bán so với chiều qua.

Công ty SJC cũng tăng 200.000 đồng cả 2 chiều mua và bán, báo giá ở mức 120,1 triệu đồng/lượng mua vào và 122,6 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn 9999 ở mức 119,8 triệu đồng/lượng mua vào và 122,8 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 300.000 đồng cả 2 chiều mua và bán.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng chốt phiên tại New York đêm 27-8 lên mức 3.395,5 USD/ounce, tăng 3,1 USD so với phiên trước. Giá vàng giao ngay trên sàn Kitco vào lúc 9 giờ 30 phút ngày 28-8 (giờ Việt Nam) giảm xuống 3.385,3 USD/ounce, giảm 10 USD so với giá chốt phiên tại New York. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 108,2 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng SJC khoảng 20 - 20,3 triệu đồng/lượng và thấp hơn giá vàng nhẫn 9999 khoảng 14,6 - 15 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới chốt phiên tại New York tiến dần về mốc 3.400 USD/ounce sau đó giảm trở lại tại thị trường châu Á sáng nay vì tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trước các báo cáo kinh tế Mỹ được công bố trong tuần này. Cụ thể là báo cáo tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý 2 dự kiến được công bố vào ngày thứ Năm và báo cáo chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) sẽ được công bố vào ngày thứ Sáu.

PCE là thước đo lạm phát được Cục dự trữ Liên bang Mỹ (FED) ưa chuộng và dữ liệu này có thể tác động lớn tới quyết định lãi suất của FED trong cuộc họp tháng 9.

NHUNG NGUYỄN