Sau khi xóa bỏ độc quyền, giá vàng miếng SJC vẫn tiếp tục lập đỉnh

Sáng nay 27-8, giá vàng trong nước vẫn chưa dừng thiết lập kỷ lục mới. Trong đó, giá vàng miếng SJC vượt 128 triệu đồng/lượng.

Vào khoảng 9 giờ 15 phút, giá vàng miếng SJC được tiệm vàng Ngọc Thẩm tại TPHCM tăng 300.000 đồng cả 2 chiều mua và bán so với chiều qua, niêm yết ở mức 126,3 triệu đồng/lượng mua vào và 128,3 triệu đồng/lượng bán ra. Đây là doanh nghiệp niêm yết giá vàng SJC cao nhất thị trường và cũng là đỉnh mới của giá vàng SJC.

Các doanh nghiệp khác cũng đồng loạt tăng giá vàng miếng SJC lên 128 triệu đồng/lượng. Cụ thể, Công ty SJC tăng 300.000 đồng cả 2 chiều mua và bán so với chiều qua, niêm yết ở mức 126 triệu đồng/lượng mua vào và 128 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty Bảo Tín Minh Châu giảm 300.000 đồng chiều mua và tăng 300.000 đồng giá bán so với chiều qua, niêm yết ở mức 125,8 triệu đồng/lượng mua vào và 128 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Doji niêm yết ở mức 126 triệu đồng/lượng mua vào và 128 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 100.000 đồng chiều mua và tăng 300.000 đồng giá bán.

Tập đoàn Phú Quý tăng 300.000 đồng cả 2 chiều mua và bán, niêm yết ở mức 125,4 triệu đồng/lượng mua vào và 128 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 sáng nay cũng thiết lập đỉnh mới. Giá vàng nhẫn 9999 cao nhất thị trường được Công ty Bảo Tín Minh Châu báo giá ở mức 119,8 triệu đồng/lượng mua vào và 122,8 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 200.000 đồng cả 2 chiều mua và bán so với chiều qua.

Công ty SJC cũng tăng 300.000 đồng cả 2 chiều mua và bán, báo giá ở mức 119,9 triệu đồng/lượng mua vào và 122,4 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn 9999 ở mức 119,5 triệu đồng/lượng mua vào và 122,5 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 300.000 đồng cả 2 chiều mua và bán.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng chốt phiên tại New York đêm 26-8 lên mức 3.392,4 USD/ounce, tăng 27,4 USD so với phiên trước. Giá vàng giao ngay trên sàn Kitco vào 9 giờ 30 ngày 27-8 (giờ Việt Nam) giảm còn 3.384,7 USD/ounce, giảm 8 USD so với giá chốt phiên tại New York. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 108,2 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng SJC khoảng 19,8 - 20,1 triệu đồng/lượng và thấp hơn giá vàng nhẫn 9999 khoảng 14,2 - 14,6 triệu đồng/lượng.

Ngày 26-8, Chính phủ đã ban hành Nghị định 232/2025 xóa bỏ cơ chế Nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng, xuất khẩu vàng nguyên liệu và nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất vàng miếng. Theo đó, không chỉ duy nhất Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn được sản xuất vàng miếng, mà các doanh nghiệp và ngân hàng thương mại đủ điều kiện cũng được cấp phép sản xuất vàng miếng. Người dân sẽ có nhiều lựa chọn, thị trường có sự cạnh tranh hơn, góp phần hạn chế chênh lệch về giá vàng giữa các sản phẩm, thương hiệu.

