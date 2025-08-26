Xô đổ mọi kỷ lục, giá vàng SJC tăng lên 128 triệu đồng/lượng

Giá vàng trong nước ngày 26-8 đã xô đổ mọi kỷ lục trước đó để thiết lập đỉnh cao mới.

Vào khoảng 16 giờ, giá vàng miếng SJC được tiệm vàng Ngọc Thẩm tại TPHCM tăng 500.000 đồng cả 2 chiều mua và bán so với chiều qua, niêm yết ở mức 126 triệu đồng/lượng mua vào và 128 triệu đồng/lượng bán ra. Đây là doanh nghiệp niêm yết giá vàng SJC cao nhất thị trường và cũng là đỉnh mới của giá vàng SJC.

Các doanh nghiệp khác như Công ty SJC, Tập đoàn Doji và Công ty Bảo Tín Minh Châu cũng tăng 500.000 đồng chiều mua và 600.000 đồng chiều bán, niêm yết ở mức 126,1 triệu đồng/lượng mua vào và 127,7 triệu đồng/lượng bán ra.

Không chỉ giá vàng miếng SJC, giá vàng nhẫn 9999 hôm nay cũng thiết lập đỉnh mới. Giá vàng nhẫn 9999 cao nhất thị trường được Công ty Bảo Tín Minh Châu báo giá ở mức 119,6 triệu đồng/lượng mua vào và 122,6 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 400.000 đồng cả 2 chiều mua và bán so với chiều qua.

Công ty SJC cũng tăng 500.000 đồng cả 2 chiều mua và bán so với chiều qua, báo giá ở mức 119,6 triệu đồng/lượng mua vào và 122,1 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn 9999 ở mức 119,2 triệu đồng/lượng mua vào và 122,2 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 400.000 đồng cả 2 chiều mua và bán.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng chốt phiên tại New York đêm 25-8 ở mức 3.365 USD/ounce, giảm 5,3 USD so với phiên trước. Giá vàng giao ngay trên sàn Kitco lúc 16 giờ ngày 26-8 (giờ Việt Nam) lên 3.377,32 USD/ounce. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 108 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng SJC khoảng 20 triệu đồng/lượng và thấp hơn giá vàng nhẫn 9999 khoảng 14,6 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới tăng lên mức cao nhất trong vòng 2 tuần qua, sau khi đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm kể từ khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố sa thải Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) Lisa Cook.

Trước đó, giá vàng cũng đã được hỗ trợ sau phát biểu của Chủ tịch FED Jerome Powell ám chỉ khả năng cơ quan này sẽ hạ lãi suất vào tháng 9-2025, dù vẫn nhấn mạnh lạm phát là mối đe dọa và quyết định cuối cùng chưa được đưa ra.

NHUNG NGUYỄN