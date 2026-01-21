Giá vàng thế giới lập đỉnh mới, gần 4.850 USD/ounce

Ngày 21-1, theo trang Gold Price, giá vàng thế giới tiếp tục tăng mạnh và thiết lập kỷ lục cao nhất mọi thời đại, tiến gần mốc 4.850 USD/ounce. Giá bạc cũng lập đỉnh mới, có thời điểm vượt 95 USD/ounce.

Biểu đồ giá vàng theo thời gian thực. Ảnh: Gold Price

Tại thị trường giao ngay, giá vàng tăng khoảng 2%, lên 4.757,33 USD/ounce, sau khi chạm đỉnh mới trong phiên ở mức 4.765,93 USD/ounce. Chốt phiên trên thị trường kỳ hạn, giá vàng giao tháng 2-2026 tăng 3,7%, đạt 4.765,80 USD/ounce.

Giá vàng, tài sản được coi là một kênh trú ẩn an toàn trong thời kỳ bất ổn kinh tế và chính trị, đã tăng vọt 64% trong năm 2025 và tăng thêm 10% kể từ đầu năm 2026. Đà tăng giá của vàng cũng được hỗ trợ bởi kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất, làm giảm chi phí cơ hội khi nắm giữ kim loại quý không sinh lời.

Theo các chuyên gia, đà tăng mạnh của vàng phản ánh tâm lý phòng thủ ngày càng rõ nét của giới đầu tư.

Ông Fawad Razaqzada, chuyên gia phân tích thị trường tại City Index và FOREX.com, nhận định giá vàng đang lập những mốc “chưa từng có tiền lệ” khi nhà đầu tư tìm cách phòng ngừa rủi ro chính trị gia tăng. Đồng USD suy yếu cũng góp phần hỗ trợ giá kim loại quý, trong bối cảnh niềm tin đối với các tài sản của Mỹ có dấu hiệu lung lay.

Ông Razaqzada cho rằng, các mốc 4.800 và 4.900 USD/ounce là những ngưỡng tham chiếu tiếp theo, trong khi mục tiêu tâm lý dài hạn của thị trường đang hướng tới mốc 5.000 USD/ounce.

Trên thị trường kim loại quý khác, giá bạc giao ngay giảm nhẹ 0,3%, xuống 94,38 USD/ounce, sau khi lập kỷ lục mới trong phiên ở mức 95,87 USD/ounce. Trong năm 2025, giá bạc đã tăng khoảng 147% và tiếp tục tăng hơn 32% từ đầu năm 2026 đến nay.

VIỆT LÊ