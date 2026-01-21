Thế giới

Châu Âu đóng băng thỏa thuận thương mại với Mỹ

Nghị viện châu Âu (EP) quyết định tạm dừng tiến trình phê chuẩn thỏa thuận thương mại xuyên Đại Tây Dương ký với Mỹ vào mùa hè 2025, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa áp đặt các biện pháp thuế quan trừng phạt liên quan vấn đề Greenland.

Chủ tịch S&D Iratxe García Pérez xác nhận việc rút nội dung bỏ phiếu phê chuẩn. Ảnh: Euranet

Quyết định này khiến một văn kiện được kỳ vọng tạo khuôn khổ ổn định cho quan hệ thương mại song phương rơi vào bế tắc, đồng thời làm gia tăng nguy cơ đối đầu kinh tế giữa hai bờ Đại Tây Dương. Các nguồn tin tại EP cho biết các nhóm chính trị chủ chốt, trong đó có liên minh Xã hội – Dân chủ (S&D), đã đạt đồng thuận đình chỉ thủ tục phê chuẩn hiệp định ký tháng 7-2025.

Bà Iratxe García Pérez, Chủ tịch S&D, xác nhận việc rút nội dung bỏ phiếu phê chuẩn khỏi chương trình nghị sự, đồng nghĩa với việc hiệp định chưa thể có hiệu lực và được triển khai trên thực tế.

Hiệp định tháng 7-2025 được coi là một trụ cột trong chiến lược kinh tế của Liên minh châu Âu (EU), nhằm điều tiết thuế quan song phương và bảo đảm dòng chảy thương mại hướng tới thị trường xuất khẩu lớn nhất của khối. Việc hiệp định bị đình trệ khiến các doanh nghiệp châu Âu đối mặt với tình trạng bất định về pháp lý và tài chính, trong bối cảnh nguy cơ xuất hiện các biện pháp thuế quan mới từ phía Mỹ.

Trước sức ép gia tăng từ Washington, EU cho biết đang xem xét các biện pháp đáp trả, trong đó có khả năng kích hoạt công cụ chống cưỡng ép kinh tế và chuẩn bị một gói trả đũa thuế quan nhắm vào một số mặt hàng của Mỹ. Cách tiếp cận này cho thấy lập trường cứng rắn hơn của EU trong việc bảo vệ lợi ích kinh tế và thương mại của khối.

VIỆT LÊ

