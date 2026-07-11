Công ty Ngọc Châu Âu kinh doanh kim cương thông báo tạm ngưng hoạt động

Cửa hàng Kim cương Ngọc Châu Âu trên đường Trần Hưng Đạo, phường Chợ Quán, TPHCM đóng cửa (hình chụp ngày 11-7). Ảnh: Nhung Nguyễn

Cụ thể, trên Fanpage chính thức của Kim cương Ngọc Châu Âu vừa có thông báo tạm ngưng hoạt động cửa hàng, từ ngày 11 đến ngày 24-7, để nâng cấp hệ thống.

Theo thông báo, thời gian qua, mặc dù nỗ lực duy trì hoạt động và phục vụ khách hàng trong bối cảnh thị trường nhiều biến động, doanh nghiệp thấy cần có thời gian để sắp xếp lại công tác nội bộ, hệ thống vận hành và hoàn thiện quy trình, nhằm mang đến chất lượng dịch vụ tốt hơn.

Thông báo do bà Hoàng Thanh Nga, nhà sáng lập kiêm Tổng Giám đốc Ngọc Châu Âu ký. Thông báo nêu rõ, những vấn đề phát sinh trong thời gian tạm ngưng hoạt động, doanh nghiệp ghi nhận và xử lý ngay sau khi hoạt động trở lại.

Ngọc Châu Âu là thương hiệu chuyên chế tác, kinh doanh trang sức kim cương, hiện có 2 cửa hàng tại TPHCM. Việc doanh nghiệp này tạm ngưng hoạt động thu hút sự chú ý của dư luận, do gần đây, sau những biến động của ngành kim cương, một số doanh nghiệp như Thực Lan Diamond, Long Ngọc Luxury, Kim Hồng… đã tạm dừng hoạt động.

NHUNG NGUYỄN