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Còn nhiều địa phương chậm công bố giá vật liệu và chỉ số giá xây dựng

SGGPO

Bộ Xây dựng vừa đề nghị các địa phương tăng cường quản lý việc công bố giá vật liệu xây dựng và chỉ số giá xây dựng, nhằm giảm thiểu tác động đến tiến độ thi công các công trình, dự án trọng điểm; đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công.

Vật liệu xây dựng. Ảnh minh họa
Vật liệu xây dựng. Ảnh minh họa

Theo Bộ Xây dựng, hiện vẫn còn một số địa phương công bố giá vật liệu xây dựng chậm so với thời điểm được quy định, nhất là chỉ số giá xây dựng. Thậm chí, một số địa phương mới công bố tới thời điểm quý 4-2025, như: Khánh Hòa, An Giang, TPHCM, Lâm Đồng, Tây Ninh, Quảng Trị, Đắk Lắk, Đồng Tháp, Tuyên Quang, Lai Châu, Vĩnh Long.

Đồng thời, giá công bố của một số loại vật liệu xây dựng, như cát, đá xây dựng… vẫn chưa phản ánh đúng diễn biến trên thị trường.

Trước tình hình này, Bộ Xây dựng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố tập trung quản lý, đảm bảo bình ổn giá vật liệu xây dựng, kiểm soát giá vật liệu xây dựng (tập trung vào các loại vật liệu xây dựng như thép, xi măng, cát, đá xây dựng, nhựa đường…), xử lý kịp thời tình trạng găm hàng, thao túng giá vật liệu xây dựng.

Bộ Xây dựng cũng cho biết, hiện giá nhiên liệu trong tháng 6- 2026 đã giảm, đặc biệt là giá dầu diesel giảm khoảng 25% so với thời điểm tháng 4-2026, do đó các địa phương cần tăng cường kiểm soát thị trường, rà soát, khảo sát giá vật liệu xây dựng tại địa phương để kịp thời công bố giá phù hợp với diễn biến thị trường.

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MINH ANH

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