Giá cà phê trong nước tăng sát ngưỡng 100.000 đồng/kg

Ngày 8-7, tại thị trường trong nước, giá cà phê ghi nhận phiên tăng rất mạnh, lên sát ngưỡng 100.000 đồng/kg. Đây là mức giá tốt sau nhiều tháng giảm sâu.

Cụ thể, giá cà phê tại Đắk Lắk hôm nay tăng mạnh 3.900 đồng so với ngày hôm qua, hiện giao dịch ở mức 96.700 đồng/kg. Tương tự, giá cà phê hôm nay tại tỉnh Lâm Đồng giao dịch ở mức 96.200 đồng/kg, cũng bật tăng mạnh 3.900 đồng/kg so với hôm qua.

Trong khi đó, giá cà phê Gia Lai hiện giao dịch ở mức 96.800 đồng/kg, tăng đến 4.000 đồng/kg so với phiên giao dịch trước. Đây là mức giá cà phê cao nhất trên cả nước hôm nay.

Nông dân xã Tà Đùng (tỉnh Lâm Đồng) phơi cà phê sau khi thu hoạch trong vụ sản xuất 2025 - 2026. Ảnh: ĐỨC TRUNG

Tính chung, giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên hiện dao động từ 96.200 - 96.800 đồng/kg. Biên độ tăng 3.900 - 4.000 đồng/kg trong ngày là mức tăng rất đáng chú ý. Trước đó, hồi tháng 5, tháng 6 vừa qua, giá cà phê trong nước chỉ ở mức 83.000 - 88.000 đồng/kg.

Theo một số chuyên gia nông nghiệp, với nông dân còn trữ cà phê ở khu vực Tây Nguyên, vùng giá 96.000 - 97.000 đồng/kg là mức rất hấp dẫn. Đây là cơ hội tốt để cải thiện lợi nhuận, nhất là với những hộ đã giữ hàng qua các nhịp biến động trước đó.

Số liệu từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trong tháng 6-2026, Việt Nam xuất khẩu khoảng 150.000 tấn cà phê, đạt kim ngạch 552,6 triệu USD. Tính chung 6 tháng đầu năm nay, xuất khẩu cà phê cả nước đạt khoảng 1,1 triệu tấn với giá trị 4,78 tỷ USD, tăng 9,7% về lượng nhưng giảm 14,4% về giá trị so với cùng kỳ năm 2025.

Nông dân tỉnh Gia Lai thu hoạch cà phê. Ảnh: ĐỨC TRUNG

Nguyên nhân chủ yếu đến từ sự sụt giảm mạnh của giá xuất khẩu. Giá cà phê xuất khẩu bình quân trong nửa đầu năm chỉ đạt khoảng 4.435 USD/tấn, giảm tới 22% so với cùng kỳ năm 2025. Điều này cho thấy tăng trưởng sản lượng không còn đồng nghĩa với tăng trưởng kim ngạch, khi mặt bằng giá thế giới đã đảo chiều sau giai đoạn tăng cao trong các năm 2024 - 2025.

ĐỨC TRUNG