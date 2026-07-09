Xuất khẩu hồ tiêu đạt gần 1 tỷ USD trong 6 tháng đầu năm

Ngày 9-7, thị trường hồ tiêu trong nước ghi nhận diễn biến tích cực, khi các vùng trồng đều tăng 1.000 đồng/kg.

Hai tỉnh Đắk Lắk và Lâm Đồng cùng đạt mức 136.000 đồng/kg. Đây là mức cao nhất trong nhóm các vùng sản xuất trọng điểm. Trong khi đó, Gia Lai và TPHCM có mức 135.000 đồng/kg. Đồng Nai ở mức 134.000 đồng/kg, nhưng vẫn tăng cùng xu hướng chung.

Theo Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công thương), giá tiêu tăng nhờ nguồn cung trong nước giảm sau vụ thu hoạch, tồn kho thấp và tâm lý găm hàng chờ giá cao của nông dân. Lo ngại thời tiết cực đoan ảnh hưởng đến vụ tới cũng khiến nguồn cung tiếp tục bị thắt chặt.

Nông dân xã Ia Ko (tỉnh Gia Lai) thu hoạch hồ tiêu

Hiệp hội Hồ tiêu và Cây gia vị Việt Nam cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2026, Việt Nam xuất khẩu 145.686 tấn hồ tiêu, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 940,5 triệu USD, tăng 17,4% về lượng và 10,6% về giá trị so với cùng kỳ năm 2025.

Châu Á tiếp tục là khu vực xuất khẩu lớn nhất với 66.456 tấn, chiếm 45,6% tổng lượng xuất khẩu và tăng 15,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong khu vực này, Trung Quốc nhập khẩu 15.244 tấn, tăng mạnh 64%; UAE đạt 9.703 tấn, tăng 10,9%, tiếp tục là trung tâm trung chuyển quan trọng của hồ tiêu Việt Nam.

Xuất khẩu hồ tiêu sang châu Mỹ đạt 39.339 tấn, tăng 31,1%, chiếm 27% tổng sản lượng hồ tiêu xuất khẩu nửa đầu năm; trong đó Mỹ tiếp tục là thị trường đơn lẻ lớn nhất với 35.362 tấn, tăng 28,7% so với cùng kỳ. Châu Âu đạt 30.929 tấn, tăng 7,1%, chiếm 21,2%, với Hà Lan tăng mạnh 53,5% lên 4.956 tấn. Bên cạnh đó, xuất khẩu sang châu Phi đạt 8.962 tấn, tăng 18,7%.

Nông dân xã Tà Đùng (tỉnh Lâm Đồng) chăm sóc vườn hồ tiêu

Theo các chuyên gia, nhu cầu gia vị toàn cầu tăng mở ra dư địa lớn cho hồ tiêu Việt Nam. Để tận dụng cơ hội, doanh nghiệp cần đầu tư vùng nguyên liệu sạch, tăng truy xuất nguồn gốc và đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế.

Số liệu từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường, xuất khẩu hồ tiêu năm 2025 đạt hơn 1,6 tỷ USD. Nếu đà tăng trưởng được duy trì, kim ngạch năm 2026 có thể vượt 1,8 tỷ USD, qua đó củng cố vị thế của Việt Nam trong nhóm nước xuất khẩu hồ tiêu hàng đầu thế giới.

ĐỨC TRUNG