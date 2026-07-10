LOTTE MART khai trương siêu thị tại Tây Ninh

LOTTE MART Tây Ninh vừa chính thức khai trương vào ngày 9-7, mang đến không gian mua sắm hiện đại chuẩn Hàn phục vụ người tiêu dùng địa phương. LOTTE MART Tây Ninh tọa lạc tại TTC Plaza, số 217–219 đường 30/4, phường Tân Ninh, được thiết kế theo mô hình siêu thị kiểu mới.

LOTTE MART Tây Ninh hiện diện nổi bật với diện tích kinh doanh khoảng 2.675 m²

LOTTE MART thuộc Tập đoàn LOTTE (Hàn Quốc), là một trong những nhà bán lẻ nước ngoài đầu tiên có mặt tại Việt Nam từ năm 2008. Với mô hình siêu thị hiện đại kết hợp mua sắm, vui chơi và giải trí, LOTTE MART trở thành điểm đến yêu thích của người tiêu dùng địa phương, cộng đồng người nước ngoài và du khách ở các thành phố lớn trên khắp cả nước.

Tại lễ khai trương, ông Shin JuBack, Tổng Giám đốc LOTTE MART Việt Nam cho biết: “LOTTE MART Tây Ninh mong muốn mang đến một không gian mua sắm hiện đại, thuận tiện và tin cậy cho người tiêu dùng địa phương. Chúng tôi sẽ không ngừng nỗ lực mang đến những sản phẩm chất lượng, dịch vụ chuyên nghiệp và trải nghiệm mua sắm ngày càng tốt hơn, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của người tiêu dùng”.

LOTTE MART Tây Ninh chính thức khai trương, đi vào phục vụ người tiêu dùng địa phương

“Đối với LOTTE MART, mỗi siêu thị không chỉ là một điểm kinh doanh mà còn là sự khởi đầu của một mối quan hệ gắn bó lâu dài với địa phương. Chúng tôi mong muốn đồng hành cùng sự phát triển của Tây Ninh thông qua việc tạo thêm cơ hội việc làm, mở rộng hợp tác với các doanh nghiệp và nhà cung cấp trong nước, đồng thời triển khai các hoạt động hướng đến cộng đồng và phát triển bền vững”, ông Shin JuBack chia sẻ thêm.

LOTTE MART Tây Ninh được thiết kế hiện đại, phân chia theo từng nhóm ngành hàng như hàng tiêu dùng, thực phẩm, ẩm thực, mỹ phẩm, chăm sóc sức khỏe, đồ gia dụng,... giúp khách hàng dễ dàng tìm kiếm sản phẩm và thuận tiện di chuyển.

Tại tầng B1, siêu thị tập trung các quầy hàng hóa mỹ phẩm, chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ nhiều thương hiệu lớn trong nước và nhập khẩu. Điểm nhấn tại khu vực này là thương hiệu riêng Choice L và khu vực K-Beauty. Choice L là nhãn hàng riêng của LOTTE MART với đa dạng các sản phẩm có chất lượng cao cùng mức giá hợp lý. Tại khu vực K-Beauty bày bán nhiều thương hiệu mỹ phẩm Hàn Quốc được người tiêu dùng yêu thích.

Tầng 1 quy tụ đầy đủ các ngành hàng thiết yếu như thực phẩm tươi sống, rau củ quả, thực phẩm đông lạnh, bánh kẹo, trà, cà phê, sản phẩm nhập khẩu và đặc biệt là các sản phẩm Hàn Quốc. Khu vực ẩm thực mang phong cách Hàn Quốc tại tầng 2 cũng là điểm nhấn đáng chú ý, mang đến cho khách hàng cơ hội thưởng thức các món ăn chuẩn vị Hàn ngay trong siêu thị.

Ngay sau lễ khai trương, siêu thị đón đông đảo khách hàng địa phương đến mua sắm

Phát huy những thế mạnh đã được khẳng định tại hệ thống LOTTE MART trên cả nước, từ thực phẩm tươi sống chất lượng cao, hàng tiêu dùng thiết yếu với mức giá hợp lý đến các sản phẩm nhập khẩu đa dạng, LOTTE MART Tây Ninh kỳ vọng mang thêm lựa chọn mua sắm, ẩm thực và vui chơi giải trí chất lượng cho người dân địa phương.

Nhằm chào đón những khách hàng đầu tiên, LOTTE MART Tây Ninh triển khai chương trình rút thăm trúng thưởng dành cho khách hàng thành viên trong thời gian từ ngày 9-7 đến hết ngày 7-8. Theo đó, khách hàng thành viên có hóa đơn mua sắm từ 400.000 đồng trở lên tại khu vực tự chọn sẽ có cơ hội nhận phiếu tham gia chương trình. Giải đặc biệt của chương trình là một xe ô tô điện VinFast VF3 Eco trị giá hơn 300 triệu đồng.

Song song với chương trình rút thăm trúng thưởng, từ ngày 9-7 đến 15-7, LOTTE MART Tây Ninh triển khai chương trình “Ưu đãi tưng bừng – Mừng khai trương” với mức giảm giá lên đến 50% và nhiều ưu đãi mua 1 tặng 1 trên đa dạng ngành hàng. Các sản phẩm khuyến mại trải rộng từ thực phẩm, mỹ phẩm, hóa mỹ phẩm, sản phẩm chăm sóc gia đình đến các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu.

Bên cạnh siêu thị LOTTE MART Tây Ninh vừa chính thức đi vào phục vụ khách hàng, LOTTE MART hiện đang vận hành chuỗi 15 trung tâm thương mại.

C.D