Sáng 8-7, giá vàng trong nước giảm phiên thứ ba liên tiếp

Giá vàng trong nước tiếp tục giảm

Sáng nay, 8-7, giá vàng miếng SJC được Công ty SJC và PNJ giảm thêm 500.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với cuối giờ chiều qua, niêm yết ở mức 146,5 triệu đồng/lượng mua vào và 149,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý giảm giá vàng miếng SJC thêm 500.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán, niêm yết ở mức 146 triệu đồng/lượng mua vào và 149,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 sáng nay cũng được Công ty PNJ và Tập đoàn Phú Quý cùng giảm thêm 500.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với cuối giờ chiều qua, giao dịch ở mức 146 triệu đồng/lượng mua vào và 149 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty SJC giảm giá vàng nhẫn thêm 500.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán, giao dịch ở mức 146,2 triệu đồng/lượng mua vào và 149,2 triệu đồng/lượng bán ra.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco cùng thời điểm ngày 8-7 (giờ Việt Nam) ở mức 4.114,8 USD/ounce, tăng gần 11 USD/ounce so với giá chốt phiên tại New York đêm 7-7. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 131,2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới trên thị trường châu Á sáng nay phục hồi nhẹ sau phiên giảm hôm trước. Căng thẳng giữa Mỹ và Iran leo thang trở lại, đẩy giá dầu tăng, dẫn tới mối lo lãi suất cao hơn lâu hơn... Hai tàu chở dầu bị tấn công tại eo biển Hormuz, trong khi Iran tuyên bố chỉ nối lại đàm phán hòa bình nếu Tổng thống Donald Trump chấm dứt đe dọa tái khởi động chiến tranh.

Diễn biến này đẩy giá dầu tăng 3% trong phiên, làm gia tăng lo ngại lạm phát kéo dài và khả năng các ngân hàng trung ương, trong đó có Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ phải tiếp tục tăng lãi suất. Theo công cụ FedWatch của CME, thị trường hiện đặt cược 60% khả năng FED tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 9, tăng từ 57% của phiên trước.

NHUNG NGUYỄN