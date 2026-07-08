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Giá nhiều loại nông sản giảm mạnh

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Giá dừa khô, khóm và khoai lang tại nhiều địa phương ở ĐBSCL đang giảm sâu, trong khi chi phí sản xuất tăng cao, khiến nhiều hộ nông dân đứng trước nguy cơ thua lỗ.

Khoai lang tại tỉnh Vĩnh Long đang rớt giá
Khoai lang tại tỉnh Vĩnh Long đang rớt giá

Ngày 8-7, ghi nhận tại xã Tân Lược (tỉnh Vĩnh Long), giá khoai lang tiếp tục ở mức thấp. Khoai trắng được thương lái thu mua khoảng 290.000 đồng/tạ (60kg), trong khi phải đạt khoảng 350.000 đồng/tạ người trồng mới có lãi.

Khoai tím Nhật loại 5 tháng tuổi chỉ còn khoảng 120.000 đồng/tạ, giảm mạnh so với trước. Riêng khoai sữa tăng lên khoảng 240.000 đồng/tạ nhưng vẫn chưa đủ bù chi phí sản xuất.

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Giá khoai tím đang rất thấp khiến nhiều nông dân lo lắng. Ảnh: TÍN HUY

Tại vùng chuyên canh khóm Đồng Tháp Mười (tỉnh Đồng Tháp), khóm loại A hiện có giá khoảng 6.000 đồng/kg, giảm khoảng 3.000 đồng/kg so với tháng trước, còn giá bán xô chỉ khoảng 3.500 đồng/kg.

Theo nông dân địa phương, nguồn cung tăng trong khi thương lái chủ yếu thu mua khóm loại A, khiến nhiều hộ gặp khó khăn.

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Nông dân xã Tân Phước 1, Đồng Tháp thu hoạch khóm. Ảnh: NGỌC PHÚC

Giá dừa khô tại Vĩnh Long cũng lao dốc sau thời gian dài duy trì ở mức cao. Hiện dừa nguyên liệu chỉ còn 50.000-55.000 đồng/chục (12 trái), thấp hơn nhiều so với đầu năm.

Theo ông Trần Văn Đạt, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Định Thủy (xã Đồng Khởi, tỉnh Vĩnh Long), với mức giá này người trồng hầu như không có lãi; giá dừa cần đạt khoảng 80.000 đồng/chục mới đảm bảo hiệu quả sản xuất.

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Giá dừa khô nguyên liệu giảm sâu. Ảnh: TÍN HUY

Theo Sở NN-MT hai tỉnh Vĩnh Long và Đồng Tháp, giá nông sản giảm chủ yếu do nguồn cung theo mùa vụ tăng, trong khi nhu cầu thu mua của doanh nghiệp và thị trường nội địa chững lại. Ngành nông nghiệp đang hỗ trợ nông dân liên kết doanh nghiệp, mở rộng sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP và phát triển chế biến nhằm nâng cao giá trị, ổn định đầu ra cho nông sản.

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TÍN HUY - NGỌC PHÚC

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Khóm Tân Lược Khoai Khoai lang Cung vượt quá cầu Dừa Thương lái Vựa Thu mua Giá dừa khô khoai lang ĐBSCL giảm sâu chi phí sản xuất nguy cơ thua lỗ

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