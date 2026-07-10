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Sáng 10-7, giá vàng tiếp tục tăng 800.000 - 1 triệu đồng/lượng

SGGPO

Giá vàng trong nước sáng nay tiếp tục tăng dù giá vàng thế giới trên thị trường châu Á giảm.

Giá vàng trong nước tăng
Giá vàng trong nước tăng

Vào khoảng 9 giờ, giá vàng miếng SJC được Tập đoàn Phú Quý tăng 1 triệu đồng/lượng chiều mua và 900.000 đồng/lượng chiều bán so với cuối giờ chiều qua, báo giá ở mức 146,3 triệu đồng/lượng mua vào và 149,9 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty SJC tăng giá vàng miếng SJC 900.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán, niêm yết ở mức 146,9 triệu đồng/lượng mua vào và 149,9 triệu đồng/lượng bán ra.

Trong khi đó, Công ty PNJ giữ nguyên giá mua và tăng 1 triệu đồng/lượng giá bán vàng miếng SJC, báo giá ở mức 146 triệu đồng/lượng mua vào và 149,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 sáng nay cũng được Tập đoàn Phú Quý tăng 1 triệu đồng/lượng chiều mua và 800.000 đồng/lượng chiều bán, báo giá ở mức 146 triệu đồng/lượng mua vào và 149,3 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty SJC tăng giá vàng nhẫn 900.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán, giao dịch ở mức 146,6 triệu đồng/lượng mua vào và 149,6 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty PNJ cũng giữ nguyên giá mua và tăng 1 triệu đồng/lượng giá bán vàng nhẫn, giao dịch ở mức 146 triệu đồng/lượng mua vào và 149,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco cùng thời điểm ngày 10-7 (giờ Việt Nam) ở mức 4.118,2 USD/ounce, giảm 6 USD/ounce so với giá chốt phiên tại New York đêm 9-7. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 131,4 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 17,8-18,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới trên thị trường châu Á sáng nay giảm nhẹ về sát mức 4.050 USD/ounce. Theo chiến lược gia Bob Haberkorn của StoneX, triển vọng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) tiếp tục là yếu tố quyết định xu hướng giá vàng. Lập trường ôn hòa hơn về lãi suất có thể hỗ trợ kim loại quý này đi lên, trong khi khả năng FED tiếp tục tăng lãi suất sẽ tạo thêm áp lực giảm giá.

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NHUNG NGUYỄN

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Công ty PNJ Tập đoàn Phú Quý Công ty SJC Vàng miếng SJC Kitco giá vàng 10-7 giá vàng tăng vàng nhẫn

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