Giá vàng trong nước đang cao hơn giá vàng thế giới hơn 3 triệu đồng/lượng

Vào khoảng 16 giờ ngày 8-3, vàng miếng SJC được Công ty SJC, PNJ, Bảo Tín Minh Châu giảm 200.000 đồng cả chiều mua và bán so với hôm qua, niêm yết ở mức 90,9 triệu đồng/lượng mua vào và 92,9 triệu đồng/lượng bán ra.

Riêng tiệm vàng Mi Hồng lại tăng 200.000 đồng cả 2 chiều mua và bán, báo giá ở mức 92 triệu đồng/lượng mua vào và 93 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 cũng giảm. Công ty Bảo Tín Minh Châu giảm 300.000 đồng chiều mua và 200.000 đồng chiều bán so với hôm qua, báo giá ở mức 91,7 triệu đồng/lượng mua vào và 93,3 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty SJC cũng giảm 200.000 đồng cả 2 chiều mua và bán, giao dịch ở mức 90,9 triệu đồng/lượng mua vào và 92,8 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý giảm 100.000 đồng chiều mua nhưng giữ nguyên chiều bán, niêm yết ở mức 91,6 triệu đồng/lượng mua vào và 93,2 triệu đồng/lượng bán ra.

Riêng Công ty PNJ vẫn giữ nguyên giá vàng nhẫn 9999 niêm yết hôm qua, ở mức 91,7 triệu đồng/lượng mua vào và 93,2 triệu đồng/lượng bán ra.

Với giá vàng nhẫn 9999 cao nhất thị trường được niêm yết tại Công ty Bảo Tín Minh Châu ở mức 93,3 triệu đồng/lượng, hiện vàng nhẫn 9999 giảm 200.000 đồng/lượng so với mức giá kỷ lục hôm trước. Hiện vàng nhẫn 9999 đang cao hơn giá vàng SJC khoảng 500.000 đồng/lượng.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng chốt phiên cuối tuần tại New York ở mức 2.910,5 USD/ounce, giảm 1,1 USD/ounce so với phiên trước. Mức giá này sau quy đổi tương đương 90,2 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng SJC khoảng 2,7 triệu đồng/lượng và thấp hơn vàng nhẫn 9999 khoảng 3,1 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới giảm về sát mốc 2.900 USD/ounce do hoạt động chốt lời của nhà đầu tư và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng mạnh. Tuy nhiên, giới chuyên gia nhận định, những động thái liên tục và khó lường về thuế quan của Tổng thống Donald Trump phủ bóng lên thị trường tài chính toàn cầu sẽ tiếp tục giúp vàng phát huy vai trò kênh đầu tư an toàn. Dù vậy, giá vàng có thể sẽ có nhiều biến động trong ngắn hạn do sự chi phối của tin tức và các số liệu kinh tế Mỹ.

NHUNG NGUYỄN