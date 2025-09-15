Giải cứu 13 nạn nhân bị lừa bán sang Đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng

Các đối tượng Lan, Vuông, Nhâm (mặc thường phục, từ trái qua) bị công an bắt giữ. Ảnh: CÔNG AN NGHỆ AN

Ngày 15-9, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, dưới dự chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan vừa phá thành công chuyên án, bắt giữ 3 đối tượng cầm đầu đường dây lừa bán 13 người sang Đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng.

Cụ thể, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự xác định, tại các xã Bình Chuẩn, Cam Phục, Nga My (tỉnh Nghệ An) tồn tại một đường dây mua bán người.

Đường dây này do Vi Thị Lan (sinh năm 1994, trú xã Cẩm Lạc, tỉnh Hà Tĩnh, quê gốc tại xã Bình Chuẩn) cầm đầu.

Lan từng làm việc tại nước ngoài nên quen biết một số “ông chủ” bên kia biên giới. Biết các công ty lừa đảo tại Đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng cần tìm nhiều lao động Việt Nam sang làm việc, Lan nảy ý định thiết lập đường dây mua bán người.

Lan cấu kết với Lô Thị Vuông (sinh năm 1993, trú xã Nga My) tìm kiếm “nguồn” hàng.

Với chiêu bài “việc nhẹ lương cao”, Lan và Vuông đã rủ rê các thanh niên trong độ tuổi lao động nhưng không có việc làm ổn định. Ngoài mức lương từ 15 đến 18 triệu đồng/tháng, Lan và Vuông còn hứa hẹn lo mọi chi phí đi lại và ăn ở.

Khi đã lừa được các bị hại qua biên giới, 2 đối tượng cấu kết với nhóm người nước ngoài đưa nạn nhân vào làm việc tại các công ty lừa đảo trong Đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng. Nạn nhân muốn về nước phải nộp một khoản tiền chuộc lớn.

Cơ quan công an lấy lời khai của Vi Thị Lan

Đáng chú ý, một số nạn nhân của Lan và Vuông còn bị dụ dỗ đi lừa các nạn nhân trong nước, cũng với chiêu bài “việc nhẹ lương cao”. Điển hình trong số này là Lô Thị Nhâm (sinh năm 2004, hộ khẩu tại xã Nga My, tỉnh Nghệ An; hiện trú tại phường An Dương, TP Hải Phòng).

Sau thời gian điều tra, từ ngày 2 đến 7-9, xác định 3 đối tượng trên có mặt tại lãnh thổ Việt Nam, Ban chuyên án huy động lực lượng, đồng loạt bắt giữ Vi Thị Lan, Lô Thị Vuông và Lô Thị Nhâm.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Bước đầu, Ban chuyên án làm rõ các đối tượng trên đã lừa 13 nạn nhân sang Đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng để phục vụ hoạt động lừa đảo trên không gian mạng. Lực lượng chức năng cũng đã giải cứu thành công 13 nạn nhân này.

DUY CƯỜNG