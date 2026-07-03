Giải cứu một người bị mắc kẹt 8 ngày dưới đống đổ nát trong vụ động đất ở Venezuela

Lực lượng cứu hộ Venezuela cùng các đội cứu nạn quốc tế đã giải cứu thành công một người đàn ông bị mắc kẹt suốt 8 ngày dưới đống đổ nát của một tòa nhà ở thành phố ven biển La Guaira.

Ông Hernán Gil được chuyển tới bệnh viện. Ảnh: EFE

Sau gần 72 giờ triển khai chiến dịch cứu hộ liên tục, ngày 2-7, các đội cứu nạn đã giải cứu thành công ông Hernán Gil, 43 tuổi, nhân viên bảo vệ bị mắc kẹt từ ngày 24-6. Chiến dịch cứu hộ bắt đầu từ sáng 30-6 với sự tham gia của các chuyên gia đến từ Chile, Mỹ, Bồ Đào Nha, Costa Rica, El Salvador và nhiều quốc gia khác. Ông Gil bị chôn vùi dưới lớp bê tông và gạch đá dày khoảng 9m, sau khi trung tâm thương mại 9 tầng sụp đổ do loạt động đất mạnh.

Báo El Nacional dẫn lời các tình nguyện viên của Hội chữ thập đỏ Venezuela cho biết, kết cấu của chốt bảo vệ như một "lá chắn", giúp ông Gil tránh được tác động trực tiếp từ vụ sập công trình và giữ được sự sống suốt hơn một tuần.

Kể từ khi xác định được vị trí nạn nhân vào ngày 28-6, lực lượng cứu hộ đã duy trì liên lạc với ông Gil, đồng thời cung cấp nước, thuốc men và các hỗ trợ y tế cần thiết trong suốt quá trình giải cứu. Ông Gil đã được đưa đến cơ sở y tế để theo dõi sức khỏe.

Theo ông Sebastián Mocorquer, thành viên Đội đánh giá và điều phối thảm họa của Liên hợp quốc, việc tìm thấy người sống sót sau 7-8 ngày là điều cực kỳ hiếm gặp bởi khoảng "thời gian vàng" để cứu người sau động đất thường chỉ kéo dài khoảng 72 giờ.

Theo El Nacional, thảm họa động đất kép tại Venezuela khiến hơn 2.200 người thiệt mạng.

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