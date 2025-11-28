Nghệ sĩ New Zealand khám phá nghệ thuật hát bội

Chiều 28-11, Nhà hát Nghệ thuật Hát bội TPHCM phối hợp Bộ Ngoại giao và Thương mại New Zealand tổ chức chương trình giao lưu văn hóa, nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - New Zealand.

Các đại biểu dự chương trình cùng lưu lại khoảnh khắc gặp gỡ thân tình tại Nhà hát Nghệ thuật Hát Bội TPHCM. Ảnh: THÚY BÌNH

Chương trình diễn ra tại Nhà hát Nghệ thuật Hát bội TPHCM (số 125A, đường Châu Văn Liêm, phường Chợ Lớn, TPHCM), với sự tham gia của các nghệ sĩ Đoàn nghệ thuật danh tiếng Ngāti Rangiwewehi Kapa Haka.

Tại chương trình, Nhà hát Nghệ thuật Hát bội TPHCM đã giới thiệu nhiều nội dung thú vị xoay quanh lịch sử hình thành và phát triển nghệ thuật hát bội, đôi nét về Nhà hát Nghệ thuật Hát Bội TPHCM, đặc trưng của nghệ thuật hóa trang nhân vật...

Đồng thời, biểu diễn trích đoạn hát bội tiêu biểu Ôn Đình chém Tá, cùng trích đoạn vở Anh hùng (tác giả: Vương Huyền Cơ, chuyển thể: NSND Hữu Danh, đạo diễn: Võ Hồ Hoàng Vũ) - vở diễn vừa đạt Huy chương Bạc tại Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc 2025.

Nghệ sĩ Nhà hát Nghệ thuật Hát Bội TPHCM và các nghệ sĩ Đoàn nghệ thuật Ngāti Rangiwewehi Kapa Haka (New Zealand). Ảnh: THÚY BÌNH

Các nghệ sĩ Đoàn nghệ thuật Ngāti Rangiwewehi Kapa Haka (New Zealand) rất vui khi tham gia hoạt động giao lưu thú vị, trực tiếp trải nghiệm nghệ thuật hát bội, tập diễn các hành động, vũ đạo cơ bản, cách cười của nhân vật… với sự hướng dẫn của nghệ sĩ tài năng Bảo Châu.

Trích đoạn hát bội tiêu biểu "Ôn Đình chém Tá". Ảnh: THÚY BÌNH

Tiếp sau đó, nghệ sĩ của Đoàn nghệ thuật Ngāti Rangiwewehi Kapa Haka lên sân khấu biểu diễn một số tiết mục ca múa nhạc truyền thống và diễn giải cho khán giả hiểu hơn về nghệ thuật trình diễn của đoàn.

Trong đó, lý giải về hình xăm Maori trên gương mặt các nghệ sĩ, mang ý nghĩa như một thông điệp gửi cho thế hệ tương lai. Để có được hình xăm hoa văn độc đáo này, người xăm phải dùng gai chấm với bột màu tỉ mỉ tạo nên từng đường nét hoa văn sắc sảo.

Dàn nhạc Nhà hát Nghệ thuật Hát Bội TPHCM biểu diễn cuốn hút. Ảnh: THÚY BÌNH

Các nghệ sĩ New Zealand cũng giới thiệu về trang phục biểu diễn độc đáo làm bằng gỗ, đạo cụ, điệu múa Haka đậm nét văn hóa truyền thống của người Maori bản địa New Zealand, là điệu múa nổi tiếng với các động tác mạnh mẽ, dậm chân, đập tay và biểu cảm khuôn mặt dữ dội…

Nghệ sĩ Bảo Châu trình diễn nghệ thuật hát bội, giao lưu cùng các nghệ sĩ Đoàn nghệ thuật Ngāti Rangiwewehi Kapa Haka. Ảnh: THÚY BÌNH

Thông qua các tiết mục, nghệ sĩ hai nước được học hỏi, tiếp nhận thêm nhiều kiến thức trình diễn sân khấu, chia sẻ niềm tự hào về văn hóa nghệ thuật truyền thống của mỗi quốc gia.

Nghệ sĩ Đoàn nghệ thuật Ngāti Rangiwewehi Kapa Haka giới thiệu về trang phục, đạo cụ trình diễn... Ảnh: THÚY BÌNH

Những câu chuyện văn hóa được gửi gắm trong từng động tác, giai điệu, nhịp đàn, trống, thanh âm… giúp buổi giao lưu sinh động, vui tươi, hấp dẫn, tôn vinh vẻ đẹp độc đáo của mỗi nền văn hóa nghệ thuật, đồng thời thể hiện rõ tinh thần tôn trọng, sự quan tâm, thấu hiểu và gắn kết giữa các nghệ sĩ.

Nghệ sĩ sân khấu truyền thống của hai quốc gia cùng lưu lại bức ảnh kỷ niệm sau buổi giao lưu thú vị, hấp dẫn. Ảnh: THÚY BÌNH

Chương trình cũng minh chứng cho sức mạnh của nghệ thuật trình diễn, vượt khỏi biên giới ngôn ngữ, chạm tới những giá trị văn hóa chung của cộng đồng và góp phần vun đắp tình hữu nghị bền vững giữa Việt Nam và New Zealand.

THÚY BÌNH