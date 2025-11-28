Sống trọn vẹn 2025: Chung tay đẩy lùi dịch bệnh AIDS

Đêm hội lan tỏa thông điệp “Sống trọn vẹn - Chủ động để bền vững” đến cộng đồng Người sống với HIV.

Ngày 28-11, Cục Phòng bệnh (Bộ Y Tế), Hội Phòng chống HIV/AIDS TPHCM, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (Sở Y tế TPHCM) phối hợp Công ty TNHH Doanh nghiệp xã hội Bầu Trời Xanh tổ chức chương trình Sống Trọn Vẹn 2025 tại Nhà Văn hóa Thanh niên TPHCM, thu hút hơn 500 người tham gia.

Cộng đồng đồng hành cùng người sống chung với HIV/AIDS thông qua "Sống Trọn Vẹn 2025"

Sống Trọn Vẹn 2025 được tổ chức hưởng ứng Ngày Thế giới Phòng chống HIV/AIDS 1-12, hướng đến chủ đề chung Tháng hành động năm nay “Đoàn kết là sức mạnh – Chung tay chấm dứt dịch bệnh AIDS”.

Sống Trọn Vẹn 2025 được tổ chức với nhiều hoạt động thiết thực, bao gồm các hội thảo cùng chuyên gia, tạo nhiều khu vực trưng bày cung cấp thông tin hữu ích về các dịch vụ chăm sóc sức khỏe hiện đại.

Triển lãm 35 câu chuyện truyền cảm hứng trong hành trình 35 năm phòng chống HIV

Đông đảo người dân tham gia "Sống Trọn Vẹn 2025"

Sống trọn vẹn 2025 lan tỏa thông điệp “Sống trọn vẹn - Chủ động để bền vững” đến cộng đồng Người sống với HIV; đồng thời kêu gọi sự chung tay của cộng đồng hướng đến mục tiêu “Kết thúc dịch AIDS vào năm 2030”.

Ông Nguyễn Anh Phong, Phó Chủ tịch Hội Phòng chống HIV/AIDS tại TPHCM, cho biết năm 2025 đánh dấu 35 năm HIV xuất hiện tại Việt Nam. Đây là dịp để kêu gọi sự chủ động của toàn cộng đồng, tiếp tục tham gia vào công tác phòng chống HIV/AIDS, góp phần duy trì bền vững các hoạt động, cùng hướng đến mục tiêu kết thúc dịch AIDS vào năm 2030.

Chương trình có sự tham dự của NSND Trịnh Kim Chi, Á hậu Kim Duyên, Hoa hậu - ca sĩ Hương Giang Idol và đông đảo văn nghệ sĩ tại TPHCM.

Theo ban tổ chức, tính đến hết năm 2024, Việt Nam ghi nhận 245.762 người nhiễm HIV còn sống và 116.004 người nhiễm HIV tử vong. Việt Nam đang trong giai đoạn thực hiện mục tiêu “Chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030” đã đạt nhiều việc đáng ghi nhận: hoạt động phát hiện sớm, dự phòng lây nhiễm HIV và điều trị HIV/AIDS được thực hiện đồng bộ và hiệu quả; trung bình mỗi năm triển khai hơn 2 triệu mẫu xét nghiệm HIV, trong đó phát hiện hơn 10.000 trường hợp HIV dương tính.

TIỂU TÂN