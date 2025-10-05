Giải Pickleball gây quỹ ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 10

Các doanh nghiệp và cá nhân tham dự giải Pickleball tranh cúp Phúc An đã chung tay quyên góp số tiền 50 triệu đồng để ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 10 Bualoi gây ra.

Sôi nổi giải Picklelball tranh cúp Phúc An mở rộng lần thứ I

Sáng 5-10, tại phường Bà Rịa, Ban Văn hóa – Xã hội phối hợp cùng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TPHCM tổ chức giải Pickleball tranh cúp Phúc An mở rộng lần I năm 2025. Đến dự giải có đồng chí Hoàng Nguyên Dinh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM; lãnh đạo các sở, ngành, phường xã và các doanh nghiệp.

Các vận động viên tham dự giải

Theo Ban tổ chức giải đấu nhằm thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I (nhiệm kỳ 2025 – 2030), tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ XIV; chào mừng kỷ niệm 21 năm ngày thành lập Doanh nhân Việt nam (13-10-2004 – 13-10-2025); phát động cán bộ, đảng viên và người dân tích cực tham gia thực hiện phong trào rèn luyện thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại; đồng thời nhằm tạo sân chơi bổ ích, lành mạnh, góp phần nâng cao sức khỏe, xây dựng đời sống văn hóa cơ sở.

Giải đấu quy tụ hơn 70 vận động viên, được chia thành 9 bảng đấu với 2 nội dung thi đấu gồm đôi nam và đôi nam - nữ. Đây không chỉ là hoạt động thi đấu để giành các giải thưởng thông thường, mà đây còn là hoạt động để kết nối, sẻ chia, lan tỏa niềm vui, lan tỏa phong trào thể thao; rèn luyện, nâng cao sức khỏe thể chất và tinh thần với tinh thần khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Hoạt động để kết nối, lan tỏa phong trào thể dục thể thao

Kết thúc giải, Ban tổ chức đã trao cúp vinh danh cho đơn vị tài trợ chính là Công ty Phúc An và các đơn vị đồng hành cùng giải đấu; trao cúp, huy chương, quà thưởng cho các cặp đấu đạt giải nhất, nhì, ba, các giải phong cách, giải phụ cho các vận động viên.

Ông Cao Thanh Bình, Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội HĐND TPHCM, cho biết, thông qua chương trình, Ban tổ chức đã nhận được số tiền quyên góp 50 triệu đồng để ủng hộ đồng bào bị thiệt hại bởi cơn bão số 10 gây ra. Số tiền này sẽ được Ban tổ chức chuyển đến Ủy Ban MTTQ Việt Nam TPHCM để hỗ trợ bà con vùng bão lũ.

Giải Pickleball tranh cúp Phúc An mở rộng lần thứ I có sự hỗ trợ và đồng hành của các đơn vị doanh nghiệp, mạnh thường quân gồm: Công ty Phúc An, Tổng công ty Dicera holding, Ban Quản lý Trung tâm Hành chính tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thuộc UBND TPHCM HCM, Công ty Tân Thịnh Phát, Ngân Hàng SHB chi nhánh Vũng Tàu, Công ty Zocker, Nhà hàng Hùng Nga…

PHÚ NGÂN