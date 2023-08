Giải quyết nhanh các vướng mắc liên quan nhà ở xã hội, sớm mở bán một số dự án

Kinh tế - xã hội TPHCM đang trên đà tăng trưởng

Báo cáo tại phiên họp, Giám đốc Sở KH-ĐT TPHCM Lê Thị Huỳnh Mai cho biết, tháng 7, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng của TPHCM dự đạt 103.857 tỷ đồng, tăng 4,3% so với tháng trước và tăng 11,7% so với cùng kỳ. Lũy kế 7 tháng đầu năm 2023 ước đạt 660.011 tỷ đồng, tăng 6,9% so với cùng kỳ.

TPHCM xuất khẩu ước đạt 4,1 tỷ USD, tăng 11,8% so với tháng trước; nhập khẩu ước đạt 5,4 tỷ USD, tăng 10,6% so với tháng trước. Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tháng 7 ước tăng 1,9% so với tháng trước và tăng 6,5% so với cùng kỳ.

Về thực hiện đầu tư công, TPHCM đã giao và phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 là 68.490 tỷ đồng. Đến cuối tháng 7, TPHCM đã giải ngân 18.107 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 26%.

Tháng 7, TPHCM có 27.666 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn là 261.167 tỷ đồng, tăng 9% về số lượng và giảm 14% về vốn đăng ký so với cùng kỳ. Có 2.215 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, giảm 12% so với cùng kỳ; có 20.768 doanh nghiệp tạm ngưng hoạt động, tăng 26% so với cùng kỳ; 8.586 doanh nghiệp hoạt động trở lại, giảm 16% so với cùng kỳ.

Tổng thu ngân sách nhà nước 7 tháng đầu năm ước đạt 268.316 tỷ đồng, đạt 57,1% dự toán năm và bằng 93,9% so cùng kỳ. Tổng chi ngân sách địa phương (không tính tạm ứng) là 34.213 tỷ đồng, đạt 30,9% dự toán, tăng 11,5% so cùng kỳ.

Đảm bảo trường công cho con em

Phát biểu chỉ đạo phiên họp, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi đánh giá tình hình kinh tế - xã hội của TPHCM đang tiếp tục đà tăng trưởng. Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tăng 2,4% so với cùng kỳ năm trước. Mặt bằng lãi suất tiếp tục xu hướng giảm, tỷ giá đồng ngoại tệ tương đối ổn định, góp phần nâng tỷ lệ dư nợ tín dụng đạt 6,6%, thị trường có dấu hiệu hấp thụ vốn.

Chỉ số giá tiêu dùng ở mức 3,5%, thấp hơn 1,15% so với mặt bằng chung so với cả nước. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 6,9%. Các hoạt động văn hóa, an sinh xã hội, an ninh trật tự được thực hiện theo đúng kế hoạch, đảm bảo ổn định cho sự phục hồi và phát triển.

Tuy nhiên, hoạt động sản xuất kinh doanh, tăng trưởng kinh tế - xã hội vẫn còn nhiều khó khăn. Một số chỉ số tăng trưởng chưa đạt yêu cầu, trong đó có việc giải ngân vốn đầu tư công. Thời gian qua, TPHCM đã đề ra nhiều giải pháp tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp nhưng vẫn còn tồn đọng. Công tác lập đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TPHCM còn chậm, cần phải tập trung thực hiện.

Thời gian tới, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi đề nghị các đơn vị tiếp tục đề ra các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp. Hiện TPHCM vẫn còn 115 nhóm vướng mắc chưa được tháo gỡ, phải đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo hoàn thành trong quý 3. Chủ tịch UBND TPHCM cũng đề nghị giải quyết nhanh các vướng mắc liên quan đến nhà ở xã hội, chung cư cũ để chậm nhất ngày 2-9 mở bán một số dự án.

Chủ tịch UBND TPHCM cũng yêu cầu các sở ngành địa phương tập trung cao độ, nhất là công tác giải phóng mặt bằng; rà soát thủ tục các dự án, xác định trách nhiệm của chủ đầu tư, nhà thầu. Bên cạnh đó, cần đẩy nhanh thực hiện công tác lập quy hoạch chung TPHCM, đảm bảo đến cuối năm phải trình đồ án.

Người đứng đầu chính quyền TPHCM cũng yêu cầu các đơn vị liên quan giải quyết dứt điểm các khiếu nại liên quan đến khu đô thị mới Thủ Thiêm, Khu công nghệ cao. Đến quý 3 cơ bản phải dứt điểm các vụ khiếu nại, khiếu kiện, cần tập trung các trường hợp khiếu kiện đông người, dai dẳng, phức tạp.

Đồng chí Phan Văn Mãi đề nghị tập trung thực hiện tốt việc tuyển sinh đầu cấp, đảm bảo tối đa quyền lợi học trường công cho con em thành phố.

“Nghiên cứu xem với những trường trung tâm chưa tuyển đủ chỉ tiêu, nếu các em rớt 3 nguyện vọng nhưng điểm thi vẫn cao hơn điểm sàn thì có được xét tuyển bổ sung hay không?”, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi đặt vấn đề.