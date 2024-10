Giải thưởng ẩm thực xuất sắc thế giới 2024 vinh danh Saigontourist Group

Kỳ tích vượt qua hơn 40 sự kiện ẩm thực của hơn 40 quốc gia từ 5 châu lục trong danh sách đề cử giải thưởng của năm, “Lễ hội Văn hóa Ẩm thực, Món ngon Saigontourist Group 2024” do Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) tổ chức đã chiến thắng hai hạng mục giải thưởng danh giá: “Lễ hội Ẩm thực đặc sắc nhất Thế giới 2024” (World's Best Culinary Festival 2024) và “Lễ hội Ẩm thực đặc sắc nhất châu Á 2024” (Asia's Best Culinary Festival 2024).