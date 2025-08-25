Người dân chưa phải nộp phí khi tham quan vịnh Nha Trang

Sáng 25-8, trao đổi với Báo SGGP, ông Đàm Hải Vân, Giám đốc Ban Quản lý vịnh Nha Trang, cho biết hiện chưa tiến hành thu phí người dân, du khách tham quan vịnh Nha Trang.

Trước đó, HĐND tỉnh Khánh Hòa ban hành Nghị quyết số 02 ngày 15-8-2025 quy định mức thu phí và chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí tham quan danh lam thắng cảnh vịnh Nha Trang; có hiệu lực thi hành từ ngày 25-8-2025; cơ quan thu phí là Ban Quản lý vịnh Nha Trang.

Ông Đàm Hải Vân thông tin, sau khi UBND tỉnh Khánh Hòa triển khai Nghị quyết số 02, Ban Quản lý vịnh Nha Trang sẽ tiến hành triển khai áp dụng thu phí tham quan danh lam thắng cảnh vịnh Nha Trang theo quy định.

Ca nô chở khách tham quan vịnh tại Bến tàu du lịch Nha Trang. Ảnh: HIẾU GIANG

Theo quy định mới, du khách đi tham quan, du lịch bằng phương tiện thủy nội địa trên những vùng biển, đảo nằm trong ranh giới vịnh Nha Trang (ngoài phân khu bảo vệ nghiêm ngặt) thu phí theo lượt (không thu theo số ngày lưu trú).

Mức thu đi các đảo Hòn Miễu, Hòn Tằm, Hòn Tre, Hòn Một, Hòn Mun từ 6.000 đồng-10.000 đồng/người/lượt và tổng hợp các tuyến này là 40.000 đồng/người/lượt, chưa bao gồm bảo hiểm tai nạn.

Mức thu phí tham quan vịnh Nha Trang. Ảnh chụp màn hình

Khách được miễn thu phí là trẻ em dưới 6 tuổi, người khuyết tật, người dân tỉnh Khánh Hòa và một số đối tượng khác… Những người được giảm 50% mức phí là trẻ từ 6-16 tuổi; người trên 60 tuổi; người ở các xã đặc biệt khó khăn; người có công với cách mạng; người thuộc diện chính sách xã hội; học sinh, sinh viên và hộ nghèo trên địa bàn tỉnh;...

Việc thu phí tham quan nhằm có được nguồn tài chính ổn định phục vụ các hoạt động quản lý và bảo tồn vịnh Vịnh Nha Trang. Thời gian qua, môi trường vịnh nói chung và rạn san hô tại khu vực biển Hòn Mun nói riêng có biểu hiện suy thoái do nhiều nguyên nhân.

Vịnh Nha Trang là một trong 16 khu bảo tồn biển quốc gia và cũng là khu bảo tồn biển đầu tiên của Việt Nam, rộng gần 250 km2. Năm 2004, địa phương từng thu phí tham quan vịnh với mức thu là 5.000 đồng/người/lượt, miễn phí cho trẻ em dưới 12 tuổi. Tuy nhiên, sau thời gian thực hiện đã phát sinh một số bất cập, nên từ năm 2010, phạm vi thu phí được giới hạn lại chỉ còn tại khu bảo tồn biển Hòn Mun. Đến năm 2022, sau sự cố san hô trong vịnh Nha Trang bị chết hàng loạt, tỉnh Khánh Hòa ban hành kế hoạch tổng thể phục hồi vịnh đến năm 2030, trong đó có́ giải pháp "tạo nguồn tài chính bền vững cho hoạt động quản lý vịnh".

HIẾU GIANG