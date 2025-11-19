Giao dịch không tiền mặt đạt 260 triệu tỷ đồng trong 9 tháng

Ông Phạm Tiến Dũng, Phó Thống đốc NHNN phát biểu tại sự kiện, ngày 19-11. Ảnh: LƯU THỦY

Phát biểu tại hội thảo, ông Phạm Tiến Dũng, Phó Thống đốc NHNN, cho biết QR Code tại Việt Nam đã phát triển mạnh mẽ và trở nên phổ biến. Thành công đó là sự cộng hưởng đến từ 3 yếu tố chính: chính sách nhất quán của Chính phủ và NHNN về thanh toán không tiền mặt; sự ra đời của chuẩn QR đã phá vỡ rào cản liên ngân hàng; và sự đón nhận mạnh mẽ của thị trường từ các ngân hàng đến hàng triệu tiểu thương và người tiêu dùng.

Ông Phạm Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Thanh toán, thông tin, trong 9 tháng đầu năm 2025, thanh toán không tiền mặt đạt gần 18 tỷ giao dịch với giá trị hơn 260 triệu tỷ đồng.

Trong đó, thanh toán qua kênh internet đạt hơn 3,4 tỷ giao dịch với giá trị hơn 76 triệu tỷ đồng; qua kênh điện thoại di động đạt gần 12 tỷ giao dịch với giá trị hơn 64 triệu tỷ đồng.

Đối với thanh toán QR Code, kết quả đạt hơn 337 triệu giao dịch với giá trị 288.000 tỷ đồng.

Riêng hệ thống NAPAS, tính đến hết tháng 9-2025 đã xử lý hơn 8,3 tỷ giao dịch, tổng giá trị đạt gần 48 triệu tỷ đồng. Thậm chí, trong những ngày cao điểm, hệ thống đạt công suất gần 43 triệu giao dịch/ngày, với độ sẵn sàng gần 100%.

Các đại biểu tham dự hội thảo, ngày 19-11. Ảnh: LƯU THỦY

Nhờ thao tác đơn giản, tốc độ xử lý nhanh, tính bảo mật cao cũng như khả năng sẵn sàng đáp ứng của hệ thống tổ chức tín dụng, QR Code đã trở thành phương thức thanh toán được nhiều người tiêu dùng và doanh nghiệp lựa chọn.

Tuy nhiên, đi đôi với lợi thế thì mô hình thanh toán QR hiện cũng bộc lộ nhiều bất cập.

Tại Việt Nam, nhiều đơn vị có thói quen sử dụng mã QR cá nhân để nhận thanh toán cho hàng hóa, dịch vụ. Dù hình thức này mang lại sự tiện lợi, nhanh chóng, không mất phí và không cần ký hợp đồng với tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, nhưng lại tồn tại hàng loạt rủi ro như: không thể thống kê chính xác các giao dịch phục vụ công tác quản lý; người tiêu dùng không được bảo vệ trong trường hợp phát sinh khiếu nại, không thể kết nối với hệ thống thanh toán song phương bằng mã QR với các quốc gia khác.

Trước những tồn tại này, ông Phạm Anh Tuấn cho biết, cơ quan quản lý đã và đang định hướng một số giải pháp cụ thể. Theo đó, với mục tiêu mở rộng kết nối quốc tế, phòng chống rửa tiền và kiểm soát nguồn thu ngân sách, Việt Nam sẽ đẩy nhanh lộ trình nâng cấp từ QR chuyển tiền (transfer) sang QR thanh toán (QR Pay), phù hợp với thông lệ quốc tế và yêu cầu quản lý hiện đại.

Hiện nay, các dự án thanh toán xuyên biên giới của Việt Nam đã thông qua mã QR với Thái Lan, Lào và Campuchia, từ đó cung cấp dịch vụ hai chiều cho người dân và doanh nghiệp. Thời gian tới, Việt Nam sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác với Trung Quốc, Hàn Quốc, Singapore, Ấn Độ và Đài Loan (Trung Quốc) nhằm đáp ứng nhu cầu thanh toán xuyên biên giới đang gia tăng.

LƯU THỦY