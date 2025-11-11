Thị trường chứng khoán phái sinh khởi sắc

Theo thống kê của HNX, TTCK phái sinh giao dịch tăng nhẹ trong tháng 10. Khối lượng giao dịch bình quân sản phẩm hợp đồng tương lai chỉ số VN30 đạt gần 324.000 hợp đồng/phiên, tăng gần 3,6% so với tháng trước.

Giá trị giao dịch bình quân đạt gần 63.000 tỷ đồng/phiên (theo danh nghĩa hợp đồng), tăng gần 9%. Trong đó, riêng phiên giao dịch ngày 21-10 có khối lượng giao dịch lớn nhất tháng với hơn 500.000 hợp đồng. Khối lượng mở (OI) phiên cuối tháng (ngày 31-10) đạt hơn 42.000 hợp đồng, tăng hơn 20% so với tháng trước; riêng ngày 7-10 ghi nhận khối lượng mở OI cao nhất trong tháng, đạt gần 54.000 hợp đồng.

Ảnh: HNX

Trong tháng 10-2025, điểm nhấn của thị trường là việc HNX chính thức niêm yết sản phẩm hợp đồng tương lai (HĐTL) chỉ số VN100 vào ngày 10-10, mang đến thêm một công cụ phòng ngừa rủi ro và đầu tư cho công chúng, được nhà đầu tư bước đầu đón nhận. Khối lượng giao dịch bình quân HĐTL chỉ số VN100 đạt 353 hợp đồng/phiên, giá trị giao dịch bình quân (theo danh nghĩa hợp đồng) đạt hơn 66 tỷ đồng/phiên. Khối lượng OI HĐTL chỉ số VN100 tại thời điểm ngày 31-10 là 279 hợp đồng.

Theo cơ cấu nhà đầu tư, giao dịch tự doanh chứng khoán phái sinh của khối công ty chứng khoán tăng từ hơn 1,7% trong tháng 9-2025 lên gần 2,2% khối lượng giao dịch toàn thị trường trong tháng 10-2025.

Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài giảm so với tháng trước, tỷ trọng giao dịch HĐTL VN30 và VN100 của nhà đầu tư nước ngoài chiếm gần 2,8% tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường.

Sự xuất hiện của hợp đồng tương lai VN100 cùng thanh khoản cải thiện đang giúp TTCK phái sinh trở nên sôi động hơn trong những tháng cuối năm 2025.

LƯU THỦY