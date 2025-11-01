Sớm thành lập, vận hành hiệu quả Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam

Ngày 1-11, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị về thành lập Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam. Hội nghị được kết nối trực tuyến với các điểm cầu tại Anh, Cộng hòa Czech, Indonesia, Hong Kong (Trung Quốc).

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị về thành lập Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam, ngày 1-11. Ảnh: VIẾT CHUNG

Hội nghị được Chính phủ tổ chức để nghe ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài nước, đại diện các tổ chức quốc tế về việc hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, đặc biệt là góp ý trực tiếp vào dự thảo Nghị định về việc thành lập Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng, việc đẩy nhanh xây dựng, sớm vận hành Trung tâm tài chính quốc tế sẽ góp phần định vị rõ vị thế và kết nối Việt Nam với mạng lưới tài chính toàn cầu; thúc đẩy các mô hình tài chính tương lai (tài sản số, tín chỉ carbon, hàng hóa - phái sinh, tài chính xanh, tài chính bền vững); đồng thời góp phần thực hiện tốt các đột phá chiến lược về thể chế, nguồn nhân lực, kết cấu hạ tầng cũng như các quyết sách mới đây của Bộ Chính trị.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VIẾT CHUNG

Để sớm thành lập, vận hành và phát huy hiệu quả hoạt động của Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam, Thủ tướng đề nghị cần đề xuất rõ cơ chế, chính sách, giải pháp để kịp thời đưa Trung tâm tài chính quốc tế đi vào hoạt động hiệu quả; địa vị pháp lý của cơ quan điều hành và cơ quan giám sát theo mô hình nào; cơ chế vận hành - quản trị rủi ro; khung sản phẩm - thị trường - hạ tầng giao dịch cần có các giải pháp cụ thể gì; giải pháp đào tạo, thu hút nhân lực tinh hoa…

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, dự kiến Chính phủ sẽ thành lập Trung tâm tài chính quốc tế, đặt tại TPHCM và Đà Nẵng. Trong đó, định hướng phát triển Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TPHCM có hệ sinh thái tài chính đa dạng, hiện đại; cung cấp các dịch vụ tài chính chuyên sâu, khai thác tác động cộng hưởng, tương hỗ của các dịch vụ tài chính, dịch vụ hỗ trợ khác nhau.

Trung tâm tài chính quốc tế tại TPHCM phát triển thị trường vốn gắn với các sản phẩm tài chính, phái sinh tài chính, dịch vụ quản lý tài sản, quản lý quỹ, bảo hiểm, các sản phẩm, dịch vụ tài chính xanh; hệ thống ngân hàng, sản phẩm thị trường tiền tệ; phát triển các lĩnh vực dịch vụ tài chính ứng dụng công nghệ và đổi mới sáng tạo…

Còn Trung tâm tài chính quốc tế tại Đà Nẵng gắn với hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và ứng dụng các công nghệ chiến lược; phát triển trên nền tảng hạ tầng công nghệ và đổi mới sáng tạo, hoạt động ổn định, minh bạch, theo thông lệ quốc tế và phù hợp với xu hướng phát triển; cung cấp dịch vụ tổ chức thị trường và tài chính, thu hút nguồn vốn quốc tế, các nhà đầu tư lớn, các nhà phát triển, doanh nghiệp khởi nghiệp, chuyên gia công nghệ có tư duy toàn cầu và nhân tài thuộc lĩnh vực tài chính đến làm việc và tạo ra giá trị vượt trội dựa trên môi trường sống và làm việc thân thiện, có bản sắc, dịch vụ chất lượng cao, an ninh an toàn và quản trị minh bạch.

Dự kiến, Trung tâm Tài chính quốc tế tại TPHCM có quy mô diện tích khoảng 899 ha; Trung tâm Tài chính quốc tế tại Đà Nẵng có quy mô diện tích khoảng 300ha.

LÂM NGUYÊN