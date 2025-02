Giao mùa, không khí lạnh gây rét đậm và mưa to diện rộng

Cập nhật dữ liệu đến chiều 24-2 từ Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, khu vực từ Nam Hà Tĩnh đến Khánh Hòa và phía Đông Tây Nguyên đã có mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Một số nơi ghi nhận lượng mưa trên 60mm, như Bạch Mã (Huế) 65,8mm, Bà Nà (Đà Nẵng) 90,8mm, Phù Mỹ (Bình Định) 78,6mm, Sông Hinh (Phú Yên) 110,9mm, Ea H’Mlay (Đắk Lắk) 81,2mm.

Dự báo đêm nay, 24-2, và ngày mai, 25-2, khu vực từ Quảng Trị đến Khánh Hòa và phía Đông Tây Nguyên tiếp tục có mưa, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 15-30mm, có nơi trên 70mm.

Theo các chuyên gia khí tượng, mưa to diện rộng ở miền Trung hiện nay chủ yếu do tác động của không khí lạnh kết hợp nhiễu động gió Đông trên cao.

Cụ thể, không khí lạnh từ phía Bắc tràn xuống đã tạo ra một vùng hội tụ ẩm, khi gặp địa hình dãy Trường Sơn đã gây mưa, đặc biệt ở khu vực từ Quảng Trị đến Khánh Hòa.

Nhiễu động trong đới gió Đông từ biển cũng góp phần gia tăng lượng ẩm, khiến mưa kéo dài nhiều ngày qua.

Dự kiến, tình trạng mưa ở miền Trung sẽ kéo dài đến ngày 26-2, sau đó giảm dần khi không khí lạnh suy yếu và gió Đông suy giảm.

Hôm nay, 24-2, miền Bắc cũng đã có mưa kèm rét đậm, vùng núi có nơi rét hại, nhiệt độ thấp nhất còn 11-13 độ C, vùng núi 9-11 độ C, vùng núi cao dưới 7 độ C.

Bắc Trung bộ cũng chịu ảnh hưởng của đợt rét này với nhiệt độ thấp nhất còn 13-16 độ C. Hà Nội từ đêm nay có mưa nhỏ, ngày mai có mưa rào và dông, trời rét đậm, tiếp tục duy trì nhiệt độ thấp nhất 11-13 độ C.

Hà Nội đang trong chuỗi ngày hoa phong linh nở kèm trời mưa rét. Ảnh: CTV

Các chuyên gia thời tiết cảnh báo, rét đậm ở miền Bắc sẽ kéo dài đến ngày 26-2. Khả năng từ ngày 8-3 sẽ có một đợt không khí lạnh cường độ mạnh hơn, có thể gây băng giá và mưa tuyết ở các khu vực núi cao như Hoàng Liên Sơn, Hà Giang, Lào Cai.

Từ ngày 3 đến 4-3, Bắc Trung bộ và một phần Trung Trung bộ có thể trải qua đợt nắng nóng, nhiệt độ cao nhất có thể đạt 35-37 độ C, trước khi có đợt không khí lạnh tiếp theo tràn xuống từ tối ngày 4-3.

Mưa như trút ở TP Tuy Hòa (tỉnh Phú Yên) đêm 23-2. Ảnh: FB

Tại Nam bộ, từ ngày 25-2, mưa trái mùa giảm dần, đến ngày 28-2 sẽ kết thúc, trưa và chiều nắng nóng với nhiệt độ cao nhất khoảng 35-37 độ C. Tuy nhiên, từ ngày 5 đến 9-3, Nam bộ có thể xuất hiện đợt mưa trái mùa với phạm vi hẹp hơn đợt hiện tại.

PHÚC HẬU