Ngư dân trúng cá ngừ đại dương những ngày giáp tết

Giáp Tết Bính Ngọ 2026, từ ngư trường Hoàng Sa, Trường Sa, hàng trăm tàu câu cá ngừ đại dương của ngư dân phường Hoài Nhơn Bắc (tỉnh Gia Lai) nối đuôi nhau trở về bờ. Cảng cá Tam Quan rộn rã hơn, đông vui hơn trong tiếng cười giòn tan của những "thợ săn" cá bò gù - cá ngừ đại dương trúng “lộc biển” cuối năm.

Ở thời điểm cực thịnh khoảng 10 năm trở về trước, “thủ phủ” câu cá ngừ đại dương (ngư dân còn gọi là cá bò gù) Hoài Nhơn Bắc (Gia Lai) có gần 1.500 tàu cá chuyên hành nghề, doanh thu cả ngàn tỷ đồng/năm. Có thời, thợ câu cá ngừ đại dương ở Hoài Nhơn Bắc được ngư dân khắp nơi mệnh danh là những “tỷ phú bò gù”. Nhưng trong khoảng 7 năm trở lại đây, nơi đây lại rơi vào thế khó, do sản lượng sụt giảm nhiều.

"Thợ săn" cá ngừ đại dương Hoài Nhơn Bắc đang vận chuyển những "chiến lợi phẩm" bán cho các thương lái ở cảng Tam Quan Bắc. Ảnh: TUỆ LÂM

Bước vào vụ khai thác giáp Tết Bính Ngọ 2026, biển giã phục hồi, sản lượng cá ngừ đại dương lại tăng cao, nên đội tàu câu cá ngừ ở Hoài Nhơn Bắc như được “hồi sinh”.

Tàu vừa về bến, các công ty thủy sản đã chờ sẵn tại cảng để thu mua cá ngừ đại dương, vận chuyển về khu chế biến phục vụ xuất khẩu. Hiện, giá cá ngừ đại dương dao động 95.000-104.000 đồng/kg, nhiều tàu trúng lớn thu về 300-400 triệu đồng sau chuyến biển khoảng 25 ngày.

Vừa hoàn thành chuyến biển kéo dài 25 ngày trở về, ngư dân Trần Thân (51 tuổi, chủ tàu BĐ 95536 TS; phường Hoài Nhơn Bắc) báo tin, tàu ông trúng được 55 con cá ngừ đại dương, trọng lượng khoảng 2,3 tấn. “Có đêm, tàu tôi câu được 4 tạ cá, anh em phấn khởi lắm. Đặc biệt, chuyến này tôi câu được 1 con cá ngừ mắt to nặng 1,1 tạ, đây là điều rất hiếm gặp trong nghề”, ông Thân kể.

Tàu câu cá ngừ BĐ 98456 TS do Phạm Phong (43 tuổi, phường Hoài Nhơn Bắc) làm chủ tàu cùng 6 thuyền viên vừa trở về cập cảng Tam Quan Bắc, chở hơn 70 con cá, cá ngừ đại dương, trọng lượng khoảng 3 tấn, bán được trên 300 triệu đồng.

“Đa số tàu cá đi chuyến này đều trúng lớn, rất ít tàu thua lỗ. Năm nay, nhiều ngư dân săn cá bò gù ăn tết sớm hơn với vợ con, gia đình vì có thu nhập”, anh Phong nói.

Một tàu câu cá ngừ đại dương trúng đậm mẻ cá hàng tạ chỉ trong một đêm hành nghề ngoài khơi. Ảnh: HUỲNH MỚI

Còn theo ngư dân Phan Văn Thật (chủ tàu BĐ 98402, ở phường Hoài Nhơn Bắc), nhiều tàu câu cá ngừ đại dương chuyến giáp tết trúng 150 con cá ngừ, tổng trọng lượng hơn 4 tấn. “Có tàu về bờ thu lãi lớn, chi trả công bạn tàu từ 40-50 triệu đồng/người nên ai nấy phấn khởi lắm”, anh Thật nói.

Cá ngừ sau khi thu mua từ tàu ngư dân sẽ được cấp đông, đưa đến khu chế biến trước khi xuất khẩu

Theo các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản ở Hoài Nhơn, hiện thị trường xuất khẩu cá ngừ đại dương qua Mỹ đang rất ổn định, thủ tục thông thương thuận lợi

Ông Đặng Văn Dẫn, Quyền Giám đốc Cảng cá Tam Quan cho biết, những ngày qua, đơn vị ghi nhận 800 tàu cá ngừ đại dương về cập cảng, bán sản lượng cá 1.500 tấn. Nhiều tàu ghi nhận sản lượng rất cao, từ 3-4 tấn, thu về hàng trăm triệu đồng.

"Đây là tín hiệu tích cực, cho thấy nguồn lợi thủy sản xa bờ, nhất là cá ngừ đại dương có dấu hiệu phục hồi tích cực sau nhiều năm suy giảm", ông Dẫn nói.

Cá ngừ đại dương được đưa về bờ, bán cho các thương lái kịp tiêu thụ trước Tết Nguyên đán. Ảnh: TUỆ LÂM

Cá ngừ đại dương được làm sạch, cấp đông chuyển đến khu nhà máy để phi lê

