Gia Lai: Thành lập phòng livestream phục vụ cộng đồng

Ngày 7-2, Đảng ủy xã Ia Hiao, tỉnh Gia Lai cho biết, địa phương đã thành lập và ra mắt phòng livestream phục vụ cộng đồng, nhằm hỗ trợ người dân trên địa bàn giới thiệu sản phẩm, bán hàng qua các sàn thương mại điện tử.

Phòng livestream cộng đồng do xã Ia Hiao thành lập, đưa vào vận hành phục vụ người dân

Phòng livestream cộng đồng được đầu tư hệ thống máy móc, thiết bị phục vụ livestream bán các sản phẩm OCOP và đặc sản có xuất xứ từ địa phương. Tất cả người dân trên địa bàn đều có thể sử dụng không gian này để livestream bán hàng trên các nền tảng có lượng người theo dõi lớn.

Để người dân thuận tiện tiếp cận và sử dụng công nghệ livestream, xã đã phân công tổ công tác trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ trong quá trình thực hiện. Sau khi được hướng dẫn, nhiều người dân đã tự livestream bán các sản phẩm nông sản địa phương và “chốt đơn” thành công.

Ông Phạm Văn Phương, Bí thư Đảng ủy xã Ia Hiao cho biết, việc thành lập phòng livestream cộng đồng là bước cụ thể hóa chủ trương chuyển đổi số đến tận thôn làng, gắn với nhiệm vụ phục vụ nhân dân ở cơ sở. Địa phương kỳ vọng hỗ trợ người dân mở rộng thị trường, nâng cao giá trị sản phẩm, cải thiện thu nhập, qua đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội theo hướng bền vững.

HỮU PHÚC

