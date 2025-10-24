Xã hội

Gìn giữ bản sắc Bình Tây giữa lòng đô thị hiện đại

Ngày 24-10, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam phường Bình Tây ­­lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã bế mạc.

Phường Bình Tây được thành lập trên cơ sở sáp nhập phường 2 và phường 9 của quận 6 trước đây, là địa phương có bề dày văn hóa, lịch sử, gắn với vùng đất Sài Gòn – Chợ Lớn xưa. Nơi đây có đông đồng bào người Hoa sinh sống (hơn 35%), là địa bàn đặt chợ Bình Tây – một trong những chợ đầu mối lớn nhất cả nước với hơn 2.000 tiểu thương.

Lãnh đạo phường Bình Tây tặng hoa chúc mừng Đại hội.jpg
Lãnh đạo phường Bình Tây tặng hoa chúc mừng Đại hội

Trong nhiệm kỳ qua, Ủy ban MTTQ phường không ngừng đổi mới nội dung, đa dạng hóa phương thức hoạt động, lan tỏa nhiều phong trào thi đua yêu nước. Riêng trong năm 2024-2025, Quỹ “Vì người nghèo” phường đã vận động hơn 1,1 tỷ đồng, trao hơn 2.000 suất quà cho người khó khăn, hỗ trợ sửa chữa 9 căn nhà chống dột, tổ chức phục vụ cơm chay hàng tuần cho người cao tuổi neo đơn.

DSC_9764.JPG
Đồng chí Phùng Thái Quang, Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM, Trưởng Ban Tổ chức, kiểm tra cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố trao bảng tượng trưng hỗ trợ hoạt động an sinh xã hội phường Bình Tây
Các đại biểu quyên góp ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả bão, lũ.jpg
Các đại biểu dự đại hội quyên góp được 29 triệu đồng quyên góp ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả bão, lũ

Bước vào nhiệm kỳ mới, MTTQ phường Bình Tây xác định tiếp tục hướng mạnh về cơ sở, gần dân, sâu sát dân, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, gìn giữ bản sắc văn hóa địa phương giữa lòng đô thị hiện đại.

Đại biểu biểu quyết thống nhất danh sách ủy viên Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Bình Tây, nhiệm kỳ 2025-2030.jpg
Đại biểu biểu quyết thống nhất danh sách ủy viên Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Bình Tây, nhiệm kỳ 2025-2030

Đại hội đã hiệp thương cử Ban Thường trực Ủy ban MTTQ phường Bình Tây nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 5 ủy viên. Bà Hoàng Ngọc Tường Vy tiếp tục được tín nhiệm giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Tây.

Ủy viên Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Bình Tây ra mắt Đại hội.jpg
Ủy viên Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Bình Tây ra mắt Đại hội
MẠNH THẮNG

