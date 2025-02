Gió mùa về, Hà Nội giá rét tuần đầu sau tết

Sáng nay 3-2 (tức mùng 6 tháng Giêng), nhiệt độ Hà Nội là 14 độ C, còn tại Lạng Sơn là 10 độ C.

Đường Kim Mã (Hà Nội) lúc 7 giờ ngày 3-2. Ảnh: PHÚC HẬU

Theo dữ liệu của Hệ thống Cảnh báo khí hậu toàn cầu (Hoa Kỳ), sáng sớm 3-2 (giờ Việt Nam), hầu hết các địa phương ở miền Bắc nước ta, nhiệt độ chỉ còn 12-15 độ C. Trời rét đến rét đậm kèm gió đông bắc mạnh.

Còn theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, sáng 3-2, không khí lạnh (đợt 12 trong mùa đông 2024-2025) đã về tới Hà Nội và đồng bằng Bắc bộ. Trong ngày và đêm 3-2, bộ phận không khí lạnh này sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến khu vực Tây Bắc bộ, Bắc Trung bộ, Trung Trung bộ và một số nơi ở Nam Trung bộ.

Người dân Hà Nội ngồi chờ xe buýt tại một quán nước chè nóng ven đường, sáng 3-2. Ảnh: PHÚC HẬU

Ở Bắc bộ và Bắc Trung bộ trời rét, riêng vùng núi Bắc bộ trời rét đậm, có nơi rét hại. Khu vực từ Quảng Bình đến Huế từ đêm 3-2 trời rét.

Người dân Hà Nội mặc áo rét lên xe buýt để đi làm sáng 3-2. Ảnh: PHÚC HẬU

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc bộ và Thanh Hóa, Nghệ An phổ biến 11-14 độ C, vùng núi Bắc bộ 8-10 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 6 độ C. Khu vực từ Hà Tĩnh đến Huế phổ biến 15-18 độ C.

