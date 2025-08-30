Bão số 6 đã suy giảm thành áp thấp nhiệt đới

Lúc 16 giờ, tâm áp thấp nhiệt đới nằm tại tọa độ 18,1 độ vĩ Bắc và 106,1 độ kinh Đông, trên khu vực Hà Tĩnh - Bắc Quảng Trị. Sức gió mạnh nhất duy trì ở cấp 6-7, giật cấp 9, tiếp tục di chuyển theo hướng Tây với tốc độ 20-25km/giờ.
Hoàn lưu bão gây mưa to tại nhiều tỉnh từ Nghệ An đến TP Đà Nẵng, nhiều nơi ghi nhận lượng mưa trên 300mm.
Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia dự báo, trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với vận tốc khoảng 20km/giờ, đi sâu vào đất liền Trung Lào và suy yếu thành vùng áp thấp, cường độ gió giảm dưới cấp 6.
Cơ quan khí tượng cảnh báo, trên đất liền các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Trị tiếp tục chịu ảnh hưởng gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8.
Từ chiều tối 30-8 đến hết ngày 31-8, khu vực Thanh Hóa - Hà Tĩnh có mưa to đến rất to, phổ biến 100-180mm, có nơi trên 300mm.
Tại trung du, đồng bằng Bắc bộ và tỉnh Quảng Trị mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40-100mm, có điểm trên 200mm, tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra ngập úng, lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi.