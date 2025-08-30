Bão số 6 đã suy giảm thành áp thấp nhiệt đới

Theo ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, chiều nay, 30-8, sau khi đi vào đất liền khu vực Hà Tĩnh - Quảng Trị, bão số 6 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Vị trí bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới lúc 16 giờ ngày 30-8 theo mô hình của Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia

Lúc 16 giờ, tâm áp thấp nhiệt đới nằm tại tọa độ 18,1 độ vĩ Bắc và 106,1 độ kinh Đông, trên khu vực Hà Tĩnh - Bắc Quảng Trị. Sức gió mạnh nhất duy trì ở cấp 6-7, giật cấp 9, tiếp tục di chuyển theo hướng Tây với tốc độ 20-25km/giờ.

Hoàn lưu bão gây mưa to tại nhiều tỉnh từ Nghệ An đến TP Đà Nẵng, nhiều nơi ghi nhận lượng mưa trên 300mm.

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia dự báo, trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với vận tốc khoảng 20km/giờ, đi sâu vào đất liền Trung Lào và suy yếu thành vùng áp thấp, cường độ gió giảm dưới cấp 6.

Lúc 17 giờ 40 phút ngày 30-8, mô hình dự báo của Mỹ vẫn xác định bão Nongfa (số 6) chưa thành áp thấp nhiệt đới. Nguồn: ZOOM EARTH

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trên đất liền các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Trị tiếp tục chịu ảnh hưởng gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8.

Từ chiều tối 30-8 đến hết ngày 31-8, khu vực Thanh Hóa - Hà Tĩnh có mưa to đến rất to, phổ biến 100-180mm, có nơi trên 300mm.

Tại trung du, đồng bằng Bắc bộ và tỉnh Quảng Trị mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40-100mm, có điểm trên 200mm, tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra ngập úng, lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi.

PHÚC HẬU