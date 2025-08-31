Bão số 6 suy yếu trên đất Lào, nhiều nơi vẫn chìm trong mưa lớn

Sáng 31-8, dù bão số 6 đã suy yếu trên đất Lào, Quảng Trị vẫn chìm trong mưa lớn, lũ dâng và sạt lở nhiều nơi. Chính quyền địa phương khẩn cấp sơ tán 57 hộ dân, đồng thời siết chặt ứng trực để đảm bảo an toàn cho các hoạt động dịp Quốc khánh 2-9.

Lũ về xã Trường Sơn, Quảng Trị

Theo Trung tâm dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, 22 giờ hôm qua, 30-8, bão số 6 đi vào Trung Lào, suy yếu thành vùng áp thấp với gió dưới cấp 6.

Tuy nhiên, mưa lớn trên diện rộng khiến lũ trên các sông Quảng Trị dâng nhanh. Thượng nguồn sông Hiếu vượt báo động 3, sông Gianh tại Đồng Tâm lên 7,73m, cao hơn báo động 1 tới 0,73m.

Đến 6 giờ ngày 31-8, nhiều điểm ngập lụt vẫn chưa rút. Xã Kim Phú còn 7 cầu, ngầm tràn bị chia cắt; xã Phong Nha có ngầm Troóc ngập sâu 2m; xã Trường Sơn còn điểm ngập dài 100m, sâu 1,2m. Tất cả các vị trí nguy hiểm đều đã được dựng rào chắn và bố trí lực lượng canh gác 24/24.

Lũ lên tại sông Kiến Giang, Quảng Trị

Ảnh hưởng mưa lũ đã gây ra hàng loạt vụ sạt lở tại miền núi Quảng Trị.

Tại xã Hướng Lập, sạt lở trên đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, đất đá vùi lấp mặt đường, một ngầm tràn bị đứt gãy. Tại Hướng Phùng – Lao Bảo, nhiều điểm sạt lở 30–40m³ đất đá, cầu tràn gãy vỡ nghiêm trọng.

Tại xã Bến Quan, ngầm tràn Km25+900 bị xói trôi dài 30m, tuyến đường bị cắt đứt. Tại xã Thượng Trạch, 4 bản và 1 điểm trường bị ảnh hưởng trực tiếp. Tại xã Vĩnh Ô cũ, tuyến ĐT571 bị lũ cuốn trôi, giao thông hoàn toàn chia cắt.

Đường vào bản Trung Sơn, xã Trường Sơn, Quảng Trị lũ dâng ngập

Ngoài ra, nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ xuất hiện sụt trượt, ổ gà nặng thêm do xe tải trọng lớn đi qua khi nước còn ứ đọng. Các lực lượng công binh, công an, biên phòng đang khẩn trương dọn dẹp, thông tuyến tạm để phục vụ người dân.

Trước nguy cơ lũ quét, sạt lở, UBND tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo sơ tán khẩn cấp 57 hộ dân với 165 nhân khẩu tại các xã Hướng Lập, Bến Quan và Hiếu Giang. Người dân được đưa đến nơi an toàn, tránh trú tập trung để bảo đảm tính mạng.

Lực lượng vũ trang, công an, biên phòng và chính quyền địa phương được yêu cầu trực sẵn sàng, chủ động xử lý các tình huống bất ngờ.

Sạt lở trên đường Hồ Chí Minh, nhánh Tây

Tính đến 6 giờ sáng 31-8, toàn tỉnh có 8.677 phương tiện với 23.947 lao động đã vào nơi neo đậu an toàn. Chỉ còn 48 tàu với 251 ngư dân còn hoạt động trên biển, nhưng đều giữ liên lạc thường xuyên. 52 hồ chứa lớn, vừa của Quảng Trị đạt 65% dung tích thiết kế và đang vận hành an toàn. Tuy nhiên, tại tuyến đê Tả Kiến Giang, nước đã tràn qua, gây ngập cục bộ diện tích lúa hè thu.

Báo cáo ban đầu ghi nhận gần 690ha lúa hè thu bị ngập úng, đổ ngã cùng 65,5ha rau màu hư hại. Hơn 27.800ha cây trồng cạn, 30.000ha cao su và 7.000ha thủy sản đang trong giai đoạn dễ tổn thương nếu mưa lớn kéo dài.

Khu vực đò bơi trên sông Kiến Giang, Quảng Trị lũ lên

Đặc biệt, trong dịp lễ Quốc khánh 2-9 đến gần, Quảng Trị phải đối mặt với thách thức kép vừa khắc phục mưa bão, vừa bảo đảm an toàn cho các hoạt động lễ hội, đua thuyền truyền thống và chương trình nghệ thuật trên địa bàn.

UBND tỉnh Quảng Trị đã giao Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch phối hợp chặt chẽ để vừa tổ chức, vừa phòng chống thiên tai, tuyệt đối không để xảy ra sự cố đáng tiếc.

Ông Trần Phong, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu toàn bộ các xã phường thực hiện nghiêm phương châm “bốn tại chỗ”, đặc biệt tập trung “ba tại chỗ”: chỉ huy – lực lượng – phương tiện, nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại.

MINH PHONG