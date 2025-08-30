Bộ đội Biên phòng Quảng Trị cấp tập giúp dân ứng phó bão số 6

Ngày 30-8, trước diễn biến phức tạp của bão số 6 với gió cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng cao 3-5m, nước dâng 0,2-0,4m tại vùng biển Quảng Trị, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh đã huy động lực lượng, phương tiện về cơ sở hỗ trợ nhân dân ứng phó bão.

Lũ về xã Kim Ngân, Trường Sơn và nhiều địa bàn khác ở Quảng Trị. Thực hiện: MINH PHONG - ĐỨC TRÍ - VĂN TRÁNG

Theo BĐBP tỉnh Quảng Trị, toàn tỉnh có 8.667 phương tiện, với 23.927 lao động đã vào nơi neo đậu an toàn; chỉ còn 58 phương tiện với 271 lao động đang hoạt động trên biển.

Trên tuyến biên giới đất liền, lượng mưa phổ biến 100-300mm, có nơi trên 350mm gây ngập hàng chục ngầm, cầu tràn ở các xã Thượng Trạch, Kim Điền, Kim Phú, Hướng Lập, Đakrông, Tuyên Lâm, Dân Hóa…

Nhiều điểm bị chia cắt cục bộ, riêng xã Thượng Trạch có 4 bản với hơn 600 người tạm thời bị cô lập. Một số điểm sạt lở đất tại Thượng Trạch, Kim Ngân, Tuyên Lâm đã được lực lượng chức năng khắc phục bước đầu.

Tại xã Tuyên Lâm, ghi nhận ban đầu có 2 hộ bị đất đá sạt lở làm sập tường và hỏng bệ chứa nước sinh hoạt.

Sạt lở cô lập xã Thượng Trạch

Trước tình hình trên, BĐBP tỉnh Quảng Trị đã triển khai 85 tổ với 325 cán bộ chiến sĩ bám sát địa bàn; 49 tổ với 180 cán bộ chiến sĩ phối hợp địa phương chốt chặn, tuyên truyền người dân đảm bảo an toàn tại các điểm ngập lụt.

Đến nay, đã di dời 2 hộ với 7 nhân khẩu tại xã Hướng Lập ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở cao.

Bộ đội biên phòng xã Hướng Lập cảnh báo sạt lở đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, thôn A Xóc - Cha Lỳ

Tại xã Đakrông, BĐBP tỉnh phối hợp khảo sát 11 điểm có nguy cơ sạt lở với 130 hộ - 759 khẩu và 10 điểm có nguy cơ ngập lụt với 173 hộ - 778 khẩu; đã chuẩn bị 13 nhà văn hóa và 20 trường học làm nơi sơ tán dân khi cần thiết.

BĐBP tỉnh Quảng Trị cũng duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, huy động 16 xe các loại, 4 ca nô, cùng 9 tàu, 12 ca nô, 10 ô tô từ các đơn vị tham gia ứng phó.

Hiện công tác di dời, hỗ trợ dân và đảm bảo an toàn trên biển, biên giới đất liền vẫn đang được BĐBP tỉnh Quảng Trị triển khai quyết liệt.

MINH PHONG