Người dân về miền Tây nghỉ Lễ 2-9: Cầu Rạch Miễu thông thoáng, đường cao tốc TPHCM - Trung Lương kẹt xe

Ngày 30-8, nhiều cửa ngõ miền Tây xảy ra ùn tắc phương tiện, kẹt xe (hướng từ TPHCM về).

Trên đường cao tốc TPHCM- Trung Lương, lượng ô tô hướng về miền Tây quá đông nên các phương tiện phải di chuyển chậm

Ghi nhận trên đường cao tốc TPHCM - Trung Lương, vào các thời điểm sáng, trưa, chiều tối, do lượng ô tô di chuyển về miền Tây quá đông nên xảy ra kẹt xe kéo dài.

Chiều 30-8, tại đoạn qua xã Bến Lức (Tây Ninh), một xe tải lưu thông hướng TPHCM đi Đồng Tháp bị nổ lốp. Vụ việc khiến giao thông trên cao tốc TPHCM - Trung Lương qua đoạn trên bị kẹt xe kéo dài trong nhiều giờ.



Rất đông phương tiện xe máy di chuyển trên quốc lộ 1 hướng về miền Tây

Trên quốc lộ 1A, nhiều đoạn qua tỉnh Tây Ninh cũng trong tình trạng tương tự, do người dân di chuyển bằng xe máy về miền Tây đông. Hầu hết các ngã ba, ngã tư trên quốc lộ 1A qua xã Bến Lức (Tây Ninh) đều ùn tắc giao thông, phương tiện di chuyển chậm. Lực lượng Cảnh sát giao thông – Công an tỉnh Tây Ninh liên tục túc trực để điều tiết, phân luồng giao thông.

Đặc biệt, trong dịp lễ này, cầu Rạch Miễu (nối hai tỉnh Đồng Tháp và Vĩnh Long) không xảy ra kẹt xe, do có cầu Rạch Miễu 2 vừa thông xe, chia tải.

Ghi nhận sáng sớm và chiều tối 30-8, lượng phương tiện lưu thông qua cầu Rạch Miễu nhiều (chủ yếu xe máy), tuy nhiên không xảy ra ùn tắc. Tại cầu Rạch Miễu 2, phương tiện qua lại đông, chủ yếu là xe ô tô, xe tải, không xảy ra kẹt xe.

Hướng lên cầu Rạch Miễu 2 ngày 30-8

Anh Hoàng Bá Nghị, tài xế xe khách (tuyến Trà Vinh – TPHCM), cho biết, hầu hết ô tô từ hai tỉnh Bến Tre, Trà Vinh trước đây đi TPHCM đều chọn di chuyển qua cầu Rạch Miễu 2, vì vừa nhanh, lại không tốn phí qua trạm.

Lực lượng Cảnh sát giao thông – Công an tỉnh Đồng Tháp túc trực phân luồng, điều tiết giao thông trên quốc lộ 1 qua Đồng Tháp

Trên quốc lộ 1, đoạn qua xã Tân Hương (Đồng Tháp), lực lượng công an xã Tân Hương và đoàn thanh niên đội nắng, đội mưa phát bánh mì, bánh ngọt, nước uống tặng người dân về quê miền Tây nghỉ lễ trong dịp này.

Lực lượng công an xã Tân Hương tặng bánh mì, bánh ngọt, nước uống cho người dân

Lực lượng công an xã Tân Hương và đoàn thanh niên chuẩn bị bánh mì, bánh ngọt, nước uống tặng người dân

NGỌC PHÚC