Gia Lai: Ngầm tràn bị ngập nặng, hàng trăm hộ dân thôn Mơ Nang 2 bị cô lập

Ảnh hưởng mưa lớn khiến ngầm tràn thôn Mơ Nang 2 (xã Ia Pa, tỉnh Gia Lai) bị ngập từ trưa 29-8, cô lập hàng trăm hộ dân suốt gần 1 ngày. Đến sáng nay 30-8, nước đã rút nhưng việc đi lại vẫn khó khăn.

Ngầm tràn thôn Mơ Nang 2 bị ngập

Chiều 30-8, ông Lê Tiến Mạnh, Chủ tịch UBND xã Ia Pa, tỉnh Gia Lai cho biết, địa phương đang chờ nước rút hoàn toàn để gia cố ngầm tràn qua thôn Mơ Nang 2 (xã Ia Pa) để dân đi lại an toàn.

Theo ông Lê Tiến Mạnh, do ảnh hưởng của mưa lớn, ngầm tràn thôn Mơ Nang 2 bị ngập sâu từ trưa ngày 29-8 đến 10 giờ sáng 30-8. Ngầm tràn bị ngập đã làm trôi đất đá ở ngầm, cô lập người dân thôn với 341 hộ dân.

Trong thời gian ngầm bị ngập, cô lập dân, xã đã chỉ đạo lực lượng canh giữ 2 đầu, không cho người dân qua lại để đảm bảo an toàn. Bên cạnh đó, xã theo sát tình hình, sẵn sàng cung cấp nhu yếu phẩm nếu dân có nhu cầu.

Đến 10 giờ sáng nay, nước rút, người dân đã hết cô lập. Tuy nhiên, hiện nước vẫn còn ngập sâu, bà con chỉ có thể lội bộ, không thể di chuyển bằng xe máy.

“Do nước còn ngập nên xã đang chờ nước rút để huy động lực lượng tại chỗ đổ đất đá, gia cố ngầm, nhằm giúp dân đi lại thuận tiện. Về lâu dài, xã đề xuất đầu tư dự án nâng cấp ngầm để đảm bảo lưu thông cho người dân”, ông Lê Tiến Mạnh nói.

HỮU PHÚC